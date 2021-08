»Jeg er lettet nu.«

Så klart lyder det fra tidligere DF'er Rikke Karlsson til TV 2 News efter fredagens dom til Morten Messerschmidt på seks måneders betinget fængsel.

Hun er personen, der fik hele sagen om Morten Messerschmidts brug af penge fra Meld og Feld til at rulle.

Helt tilbage i oktober 2015 skrev Rikke Karlsson i en pressemeddelse, at hun forlod partiet, fordi hun ikke kunne få oplysninger om, hvad millioner af kroner i regnskaberne fra EU-fondene Meld og Feld er blevet brugt til.

Rikke Karlsson var personen, der fik hele sagen om Morten Messerschmidts brug af penge fra Meld og Feld, til at rulle. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Rikke Karlsson var personen, der fik hele sagen om Morten Messerschmidts brug af penge fra Meld og Feld, til at rulle. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Dengang sagde Morten Messerschmidt, at det var direkte forkert, at han skulle have hemmeligholdt regnskabsoplysninger for Rikke Karlsson.

Morten Messerschmidt kaldte dengang Rikke Karlsson »en lidt forvirret pige« fra Rebild.

»Det virker på mig mest af alt, som om hun er en lidt forvirret pige, der kommer fra Rebild til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende,« sagde Morten Messerschmidt til kritikken fra Rikke Karlsson, der tidligere har siddet i byrådet i Rebild Kommune.

Nu er der næsten gået seks år, siden Rikke Karlsson stod frem med sin kritik.

Min moral og etik blev misbrugt Rikke Karlsson til TV2 News

Og fredag eftermiddag blev Morten Messerschmidt så dømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalskneri og svindel med netop penge fra Meld og Feld.

»Dommen er irrelevant for mig, men jeg er glad for, at det er lykkedes at bringe lys over det her. Min moral og etik blev misbrugt,« siger Rikke Karlsson til TV 2 News efter dommen.

Hun slår videre fast, at hun tilbage i 2015 forsøgte at advare Dansk Folkepartis ledelse om, hvordan pengene hos Meld og Feld blev brugt, og ikke mindst hvordan det blev hemmeligholdt.

»Jeg forsøgte i mange måneder at få Dansk Folkepartis ledelse til at gøre noget. Det var en meget alvorlig beslutning at trække mig fra Dansk Folkeparti. Det var stor smerte for mig. Men var jeg blevet i partiet, var jeg med til at tillade, at disse forhold fandt sted,« siger hun til TV 2 News.

Morgen Messerschmidt dømt. Ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel Meld-sagen Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Morgen Messerschmidt dømt. Ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel Meld-sagen Foto: Niels Ahlmann Olesen

Morten Messerschmidt har meldt ud, at han vil anke dommen på seks måneders betinget fængsel til Østre Landsret.

»Sådan en sag her ligger i kroppen og ulmer, og man ligger om natten og spekulerer. Det er enormt opslidende, og man får ikke rigtig sovet. Så jeg er træt og bevæget. Jeg skal også tage mig af min familie,« sagde Messerschmidt efter dommen.

Han ønsker ikke at svare på, hvorvidt han er færdig som politiker, hvis Østre Landsret stadfæster dommen.

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, afventer også ankesagen, inden han vil forholde sig til dommen.