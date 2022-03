Med stigende inflation, rekordhøje varmeregninger og støt stigende benzinpriser står mange danskere lige nu i en situation, hvor det begynder at være svært at få enderne til at mødes.

Og blandt andet derfor møder udenrigsminister Jeppe Kofods (S) kærlighed til at flyve med privatfly nu skarp kritik.

B.T. kunne fredag afsløre, at Jeppe Kofod alene i 2021 chartrede privatfly for 3,5 millioner skattekroner.

Det er mere end tre gange så meget, som Anders Samuelsen formåede at bruge på to år som udenrigsminister.

Reglerne er ellers sådan, at ministrene skal tage et rutefly, når det er muligt. Alligevel har Jeppe Kofod blandt andet taget et privatfly til Bruxelles til en pris på 101.416 kroner, selvom der gik flere rutefly fra Københavns Lufthavn både den pågældende dag og dagen før.

'Undskyld, men jeg bliver så vred (...) jeg har fuld forståelse for, at der kan være undtagelser (...) men tre millioner. Som folkepensionist må jeg vende hver en femøre for at få det hele til at hænge sammen,' skriver Inge Lise Weber på Facebook.

Hun er en af de tusindvis af B.T.-læsere, som har reageret med forargelse i kølvandet på B.T.s historier om Jeppe Kofods hang til dyre privatfly.

Synes du, udenrigsminister Jeppe Kofods forbrug af privatfly er i orden?

Hos Arne Pedersen giver Jeppe Kofods skyhøje flyregninger også anledning til vrede.

'Jamen, han må da bare betale tilbage igen. Tror han bare, at han kan bruge løs af vores skattekroner, for at han kan hygge sig i en flyver. Og husk, den forurener (...),' skriver Arne Pedersen.

Flertallet af B.T.s læsere på Facebook har svært ved at forstå, at udenrigsministeren bruger så mange penge på privatfly, når det har været muligt at tage et almindeligt rutefly, som reglerne siger, ministre bør bruge.

På Christiansborg mener Dansk Folkepartis Peter Skaarup, at Jeppe Kofods dyre rejser sender et dårligt signal.

»Det er ikke kønt, og jeg forstår faktisk ikke, at Socialdemokraterne vil forbindes med den slags adfærd,« siger Peter Skaarup.

Han peger på, at det sker skævt ud, at en minister i en regering, der gerne vil fremstå mere grøn og klimabevidst, benytter sig af privatfly på tidspunkter, hvor der var mulighed for at tage et almindeligt rutefly.

»Og så er det godt nok et noget uheldigt signal, når der lige nu sidder rigtig mange danskere derude, der har svært ved at få det hele til at hænge sammen. Der ser det altså bare skidt ud, når udenrigsministeren virker til ikke at bekymre sig om reglerne eller udgifterne, når han rejser rundt,« siger Peter Skaarup.

Han understreger, at han ikke mener, der er noget i vejen med, at ministre benytter sig af privatfly.

»Men reglerne er nu engang sådan, at ministrene som udgangspunkt skal bruge rutefly. Det ligner et dårligt mønster fra Jeppe Kofod, når han bruger så ekstremt mange penge på privatfly,« siger Peter Skaarup.

Hos Venstre mener klimaordfører Marie Bjerre også, at der kan opstå situationer, hvor en minister eller folkevalgte ikke kan bruge almindelig transport.

»Men det er jo hyklerisk, at Socialdemokratiet og venstrefløjen selv har gået forrest og kritiseret andre i en sådan situation, når de gør præcis det samme selv,« siger Marie Bjerre.