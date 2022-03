»Ej, hvad er dog dette? Hvad er dette for en herlighed, og hvordan er jeg kommet dertil? Drømmer jeg, eller er jeg vågen?« Med disse ord vågner bonden Jeppe i baronens seng i Ludvig Holbergs gamle historie.

Man kan forestille sig en lignende glædelig forundring hos navnebroder hr. udenrigsminister med efternavnet Kofod, når han igen og igen har lænet sig tilbage i privatflyets bløde luksus.

At en udenrigsminister har et væsentligt rejsebudget, er naturligvis ingen overraskelse, men den nuværendes forbrug gør nok alligevel indtryk på de fleste, som en artikelserie her hos B.T. i de kommende dage vil vise.

Sidste år bookede den socialdemokratiske udenrigsminister hele 12 gange privatfly, når han skulle rundt i verden, i stedet for at flyve med rutefly.

Samlet set brugte Jeppe Kofod alene i 2021 omkring tre gange så mange penge på fly, end forgængeren på posten, Anders Samuelsen, der sad på posten for Liberal Alliance, gjorde i hele sin periode.

Til eksempel brugte Samuelsen i oktober 2018 blot 7.012 kroner på en billet fra København til Bruxelles, mens Jeppe Kofod i maj 2021 bookede et privatfly til i alt 101.416 kroner for at tilbagelægge samme strækning.

Udenrigsministeriets presseafdeling forklarer godt nok til B.T., at situationen med covid-19 gjorde det særligt besværligt at rejse sidste år, fordi der ikke »var et reelt kommercielt alternativ på det tidspunkt«. Og at det var »helt ekstraordinært«, at rejsen foregik med et chartret fly.

Så er det da bare en lille smule underligt, at Københavns Lufthavn kan oplyse, at der præcis samme dag, som Kofod lettede med privatfly, afgik to helt almindelige fly fra København til Bruxelles.

Og at der i 2021 hele tre gange blev booket privatfly til Bruxelles, selvom reglerne siger, at selv ministre så vidt muligt skal bruge rutefly.

Pludselig virker det ikke »helt ekstraordinært«, men som en noget flyvsk forklaring.

Det må derfor kræve en noget bedre forklaring end den slags, der først falder ud af en spindoktors forklarings-tombola.

Så den forklaring vil vi naturligvis lede efter.

Findes den gode forklaring ikke, næres en grim mistanke om, at egen magelighed og bekvemmelighed på rejsen i foruroligende grad er blevet vægtet højere end fornuftig omgang med offentlige midler.

Læs med, når vi går på vingerne og forsøger at følge i jetstrømmen på flykongen Kofod.