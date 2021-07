B.T har de seneste dage kunnet fortælle, hvordan flere sygeplejersker og sosu-assistenter, der lider af corona-senfølger, har fået fyresedlen.

»Mangel på empati fra chefens side,« lyder reaktionen nu fra Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb.

Hun nu har indkaldt Magnus Heunicke, sundhedsminister, og Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, i samråd.

Det har hun sammen med partiets coronaordfører, Peder Hvelplund.

»Regeringen er nødt til ar forholde sig til det moralske og etiske i det her,« siger Jette Gottlieb, arbejdsmarkedsordfører, Enhedslisten.

»De bliver nødt til at redegøre for, hvordan sådan en sag skal håndteres. Vi kan jo ikke vide, om vi kommer til at se mere af det,« fortsætter Jette Gottlieb.

Selv peger Enhedslisten på udstrakt fleksibilitet, hensyn og omsorg.

En af dem er sygeplejersken Anne-Marie Larsen. Hun var sygeplejerske på et af Region Sjællands coronaafsnit, hvor hun blev smittet med corona.

Alle fyresedler er kommet ovenpå en langtidssygemelding og er sket fuldstændig efter reglerne. Men det er alligevel ikke i orden, mener Enhedslistens Jette Gottlieb.

»Bare fordi man må fyre, skal man ikke,« siger Jette Gottlieb, der mener, at Region Sjælland har kvajet sig.

»Det er en special situation, vi står i. Derfor burde de have udvist fleksibilitet og givet tid,« lyder det fra Enhedslisten. Også selvom det kan være dyrt.

»Alt ved corona er dyrt, og det har vi ikke haft nogen betænkeligheder ved før,« afslutter Jette Gottlieb.