Byrådsmedlemmet Kasper Ejlertsen (S) modtog for et par dage siden flere beskeder fra borgere, der var noget fortørnede over, hvad der var blevet gjort mod hans valgplakat.

De mente faktisk, at det var noget direkte svineri.

På Kasper Ejlertsens valgplakat var der nemlig blevet påklistret ordet »Skadedyr«. Et klistermærke, der er identisk med det klistermærke, som venstremanden Araz Khan tirsdag kunne fortælle B.T., at han har fået sat på en af sine plakater.

»Det er skammeligt og trist, men allermest så er jeg skuffet og forundret over, at nogle kan finde på at gøre sådan noget i stedet for at se valget som en mulighed for at gøre sin indflydelse gældende.«

Kasper Ejlertsen hang lørdag sine plakater op. Foto: Privat

Han har imidlertid ikke nogen fornemmelse af, hvem der sætter skadedyrsmærkaterne på plakaterne. Han kan simpelthen ikke se, hvem der skulle have interesse i det.

Men skal du som folkevalgt ikke kunne tåle kritik, og at folk ikke bryder sig om din valgplakat?

»Jo, jeg opfatter mig nu også som tolerant og diplomatisk, men der skal også være grænser. Det her er hærværk.«

Han opfordrer derfor gerningsmanden til at indgå i en dialog.

»Ring, så giver jeg en kop kaffe, og så tager vi en snak om, hvad der fylder i deres hverdag, for der er tydeligvis noget der fylder.«