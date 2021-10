Hvis man skal igennem Odense bymidte i bil i den sidste weekend i oktober, er det måske værd at læse med her.

Odense Kommune skriver nemlig i en pressemeddelelse, at Vestre Stationsvej bliver lukket for trafik på strækningen mellem Store Glasvej og Fjordsgade.

Afspærringen finder sted fra klokken fem om morgenen 30. oktober til klokken fem om morgenen mandag 1. november.

Desuden vil der udover nedlukningen også på samme strækning kun være kørsel i retning mod bymidten fra fredag 29. oktober til og med torsdag 11. november.

Grunden til, at man bliver nødt til at begrænse trafikken på ruten, er, at der arbejdes med fjernvarme, og bilister vil i perioden i stedet kunne køre via Fjordsgade, Rugårdsvej og Grønløkkevej.

Kommunen skriver ligeledes, at Dalumvej ligeledes spærres i samme weekend som Vestre Stationsvej.

Her lukker man for gennemkørsel ved Solvej og Thordalhs Allé fra klokken 7 fredag 29. oktober til og med søndag 31. oktober.

Ved Dalumvej spærrer man af, fordi Vandcenter Syd skal lave kloakarbejde i området, hvor der skiltes for omkørsel. Bussen vil stadig få lov til at køre på strækningen.