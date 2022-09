Lyt til artiklen

Ekstra Bladet har de seneste måneder skrevet over 20 artikler om fødevareminister Rasmus Prehn.

Årsagen er ministerens lemfældige omgang med statens kreditkort.

Men journalisterne bag har valgt ikke at at fortælle én historie:

Nemlig at Ekstra Bladets journalister selv har fået smørrebrød af Rasmus Prehn – på ministeriets regning. Det kan B.T. i dag fortælle på baggrund af en aktindsigt i bilag fra Udenrigsministeriet.

Det var i sin tid som udviklingsminister, at Rasmus Prehn i juni 2020 serverede mad til de to Ekstra Bladet-journalister Janus Østergaard og Jonas Sahl.

Førstnævnte er medforfatter på flere af artiklerne om Rasmus Prehn.

Ekstra Bladet har gennem flere måneder afdækket, hvordan Rasmus Prehn har brugt sit statsbetalte ministerkort til at betale dyre restaurantregninger og barregninger for sine gæster.

Efterfølgende har han måtte til sine egne lommer og betale tilbage.

Ifølge ekspert i forvaltningsret professor Sten Bønsing er det i strid med reglerne, at en minister på den måde bruger et statsligt kreditkort som en form for kassekredit.

I juli kunne Ekstra Bladet så afdække, at B.T.’s tidligere debatredaktør, Sanne Fahnøe, to gange havde modtaget middag af ministeren. Igen betalt af det statslige kreditkort.

Sanne Fahnøe beklagede, at hun havde taget i mod middagene. B.T.’s chefredaktør Pernille Holbøll kaldte ‘det dumt og uden for skiven’.

Men nu viser det sig altså, at Ekstra Bladets journalister tilsyneladende overså et enkelt bilag i den aktindsigt, de modtog. Det bilag, hvor de to Ekstra Bladet-journalister selv fik mad og drikke af Rasmus Prehn.



Ifølge bilaget fra ministeriet fik journalisterne serveret maden den 12. juni 2020 over en snak med ministeren og dennes spindoktor. De fik otte styks luksus-smørrebrød til 229 kroner fra ministeriets kantine Cheval Blanc.

Ekstra Bladet har på lederplads anklaget Rasmus Prehn for at være hyklerisk og dobbeltmoralsk. Men Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, afviser, at man kan sige det samme om Ekstra Bladet.

Han mener ikke, at sagerne er sammenlignelige, fordi de eksempler, Ekstra Bladet har beskrevet, handler om brug af ministerens kreditkort i strid med reglerne, og hvor Rasmus Prehn efterfølgende har tilbagebetalt.

Men hvorfor nævner I slet ikke i jeres artikler, at to af jeres journalister på den politiske redaktion selv har været til frokost hos ministeren.

»Hvis vores reportere har siddet og spist smørrebrød i Rasmus Prehns ministerium, så har jeg sådan set ikke noget problem med dét. Det er jo noget helt andet end at en B.T.-journalist bliver inviteret på gourmetmiddag med vin om aftenen.«

Men hvorfor bruger I ikke bare én lille linje på åbent at fortælle jeres læsere, at I selv har fået en frokost af Rasmus Prehn?

»Vi har da afdækket i vores artikler, at vores kommentator Hans Engell har været ude og spise middag med ministeren. Som jeg siger, så anser jeg et stykke smørrebrød for at være under bagatelgrænsen. Det er noget helt andet end at modtage en dyr gourmetmiddag,« siger Knud Brix og fortsætter:

»Vores ansatte skal generelt betale for sig selv, hvis man er ude med en minister, men selvfølgelig er der en bagatelgrænse. Hvis man er ude til et landsmøde, og der er en politiker, der tilbyder dig en doven fadøl, og du så betaler den næste, så må man selvfølgelig gerne det,« siger Knud Brix.

Fødevareminister Rasmus Prehn var i sidste uge i samråd om sin brug af ministeriets kreditkort. Venstre har efter samrådet varslet, at de vil indkalde Prehn i endnu et samråd om sagen.