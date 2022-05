Det er af gode grunde ikke tilladt at bruge sit ministerkort til at betale for sine private besøg på eksempelvis værtshuse eller restauranter.

Ikke desto mindre er det netop det, som minister for landbrug, fiskeri og fødevarer Rasmus Prehn (S) de seneste dage er blevet afsløret i.

Og nu viser det sig også, at en af de omtalte restaurantbesøg var med B.T.'s debatredaktør, Sanne Fahnøe.

Frihedsbrevet kan nemlig afsløre, hvordan debatredaktør og Rasmus Prehn i november 2021 på en restaurant fik spist og drukket sig igennem en menu til 450 kroner næsen, en flaske Rosso di Montalcino og yderligere vin herefter.

Det altoverskyggende samtaleemne under middagen skulle ifølge ministeriet have været 'den grønne omstilling i landbruget, biodiversitet og bæredygtigt fiskeri'.

Da tjeneren kom ned med regningen, lød den på 2.233 kroner, og den tog ministeren sig af.

Men det er problematisk og et brud på B.T.'s retningslinjer, fortæller B.T.'s ansvarshavende chefredaktør, Pernille Holbøll.

»Det er en fejl fra debatredaktørens side. Der skal selvfølgelig under ingen omstændigheder være tvivl om præmissen for et møde mellem journalister og politikere eller andre kilder. Det er debatredaktøren også enig i,« siger Pernille Holbøll og uddyber:

»Der er retningslinjer for sådan noget her – både for politikere og journalister – men i det her tilfælde er der så sket det, at debatredaktøren ikke får betalt sin del af regningen, og det skulle hun have gjort.«

Får det konsekvenser for debatredaktøren?

»Nej. Vi har haft en snak om, at det ikke er sådan, hverken debatredaktøren eller vi andre fremadrettet skal gebærde os.«

Og du har hos debatredaktøren fået sikret dig, at der ikke har fundet lignende episoder sted?

»Ja, debatredaktøren har forsikret mig om, at det ikke er sådan, som det normalt fungerer, så det er jeg helt rolig ved.«

Synes du, det flugter godt med, at vi har en politisk redaktion, der normalt arbejder med at gå hårdt til eksempelvis ministre?

»Jeg synes selvfølgelig, det er vigtigt, at man gebærder sig efter bogen, og vi må ikke ende i situationer, hvor vi kan udfordres ift. hvem der har betalt eller lignende. Derfor er det også ret enkelt for mig at sige, at der her er sket en fejl, som vi tager hånd om.«

Så hvad vil du helt præcist gøre for, at det ikke sker igen?

»Det her er en god lejlighed for, at vi kigger på retningslinjerne og sikrer, at journalister, redaktører og alle andre ved, hvordan vi gebærder os i sådanne situationer. Det er vigtigt at se på, hvilke situationer der kan opstå, og hvordan man så håndterer dem.«

Pernille Holbøll understreger desuden, at Sanne Fahnøe under middagen – uden held – forsøgte at betale sin del af regningen, og at hun ligeledes også tog kontakt til Rasmus Prehn for at få betalt. I anden omgang lykkedes det heller ikke.