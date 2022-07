Lyt til artiklen

B.T.s chefredaktør Pernille Holbøll har tidligere fortalt, at det var et enkeltstående tilfælde, at B.T.s debatredaktør Sanne Fahnøe havde været ude og spise dyr middag på fødevareminister Rasmus Prehns regning.

Det viser sig nu at være forkert.

Ekstra Bladet har tirsdag afsløret, at Sanne Fahnøe i hvert fald to gange har været ude og spise middag med ministeren.

Sanne Fahnøe har ellers fortalt chefredaktør Pernille Holbøll, at der var tale om et enkelt isoleret tilfælde.

B.T.s debatredaktør Sanne Fahnøe har talt usandt over for B.T.s chefredaktør Pernille Holbøll, om sine middage med fødevareminister Rasmus Prehn.

Lad os gennemgå sagen:

I maj afslørede Frihedsbrevet, hvordan fødevareminister Rasmus Prehn havde svunget ministeriets dankort, da han for 2.133 kroner gav Sanne Fahnøe en lækker middag med vin på en fin italiensk restaurant.

Sanne Fahnøe kaldte det »ubetænksomhed og dumhed«, at hun som debatredaktør fik middag betalt af en minister, mens B.T.s ansvarshavende chefredaktør Pernille Holbøll sagde, at hun havde haft Sanne Fahnøe inde til en samtale om hendes middage som debatredaktør.

B.T.s journalist stillede da det her spørgsmål til Pernille Holbøll:

Du har hos debatredaktøren fået sikret dig, at der ikke har fundet lignende episoder sted?

»Ja, debatredaktøren har forsikret mig om, at det ikke er sådan, som det normalt fungerer, så det er jeg helt rolig ved,« svarede Pernille Holbøll til B.T.

Men det er altså ikke rigtigt.

Tirsdag er det kommet frem, at Rasmus Prehn og Sanne Fahnøe også i januar 2020 var ude at spise lækker mad og drikke vin, da Prehn var udviklingsminister.

Her ses den nuværende fødevarer, landbrug og fiskeriminister Rasmus Prehn.

Igen var det Prehn, der svingede ministeriets kreditkort, da regningen skulle betales.

Samlet pris: 1.145 kroner.

Pernille Holbøll, hvad siger du til, at det nu er anden gang B.T.s debatredaktør har fået middag betalt af en minister?

»Som jeg sagde første gang, så er det dumt og uden for skiven. At det er sket to gange, som jeg i øvrigt ikke var klar over, det gør det selvfølgelig, hverken mindre dumt eller mindre uden for skiven,« siger hun.

På møde sagde debatredaktøren til dig, det kun var én gang, hun havde fået betalt middag af en minister. Men nu viser det sig at være to gange. Hvordan er din tillid nu til Sanne Fahnøe som debatredaktør?

»Igen, så er det ikke mindre dumt, at det er sket to gange, og ikke mindre uden for skiven, at det er sket to gange. Det er selvfølgelig et problem, at jeg ikke er blevet fortalt, at det er sket før. Det har hun så fortalt mig nu,« siger Pernille Holbøll.

Hvordan vil du så sikre, at det ikke sker tredje gang med den samme minister?

»Jeg kan jo ikke sikre mig, at folk fortæller mig alt, hvad der er at fortælle. Jeg har ingen mulighed for at vide noget, jeg ikke er blevet fortalt,« siger hun.

B.T. har også ringet til debatredaktør Sanne Fahnøe.

Sanne Fahnøe, hvorfor sagde du ikke sandheden til Pernille Holbøll på jeres første møde?

»Det vil jeg ønske, at jeg havde gjort. Det kan jeg godt se er virkelig dumt,« siger Sanne Fahnøe og tilføjer:

»Grunden til det er, at jeg husker det som om, at jeg havde betalt for mig selv. Jeg havde ikke glemt, at jeg havde været ude at spise med ham (Rasmus Prehn red.), men jeg havde glemt, at han havde betalt for mig. Så derfor tænkte jeg ikke, at det nødvendigvis var relevant at nævne, for jeg så det ikke som et problem. Men det kan jeg godt se nu.«

Men hvordan glemmer man sådan noget?

»Det er tre år siden, og jeg mødtes med rigtig mange på det tidspunkt, hvor jeg typisk har betalt for dem. Jeg kan godt huske, jeg har spist med ham (Rasmus Prehn red.), men jeg kan ikke huske, at han har betalt ved den lejlighed. Det er sådan set den åndssvage forklaring « siger hun.

Du kalder det en åndssvag forklaring. Kommer der flere åndssvage ting frem, du har gjort?

»Nej, jeg har hverken været ude at spise med ham (Rasmus Prehn red.) andre gange eller andre ministre for den sags skyld,« siger hun.

Kan du nu fortsætte som debatredaktør på B.T.?

»Ja, det synes jeg. Det er ikke gået ud over min professionalisme. Jeg benægter ikke, at det er totalt dumt, men jeg har ikke givet ham noget til gengæld som klummer eller positiv særbehandling. Hvis det var gået ud over mit professionelle virke, så synes jeg ikke, at jeg kunne fortsætte,« siger Sanne Fahnøe.

Pernille Holbøll, får det nogen konsekvenser for B.T.s debatredaktør, at hun ikke sagde sandheden til dig første gang, I havde møde?

»Igen så kan jeg understrege, at det ikke er mindre dumt, at det er sket to gange, men jeg kommer ikke til at holde en medarbejdersamtale eller samtale om min tillid til Sanne i hverken vores eget medie eller nogen andre steder. Det er samtale jeg tager med hende,« siger hun.