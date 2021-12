Dag for dag bliver dramaet større og større i Dansk Folkeparti.

Et spørgsmål mangler nemlig et klart svar:

Melder Inger Støjberg sig ind i Dansk Folkeparti og stiller op som ny formand? Ja eller nej?

Søndag har DF-profilen Hans Kristian Skibby meldt ud, at han entydigt peger på Inger Støjberg som ny formand.

Men ifølge to politiske kommentatorer er det en dårlig idé.

»Det er lige nu et kritisk kaos i Dansk Folkeparti, min vurdering er, at Inger Støjberg ikke stiller op som ny formand. Så jeg vil tro, at det bliver et nej,« siger Hans Engell, der er politisk kommentator.

Senest har 15 lokale DF-politikere slået fast, at de kun vil støtte Inger Støjberg som ny formand, hvis hun lover ikke at ville ændre på partiets politik.

Ser du Inger Støjberg som ny formand for Dansk Folkeparti?

De er glade for Støjbergs udlændingepolitik. Men med hendes fortid i Venstre er de bekymret for, hvilken holdning hun har til EU, social- og ældrepolitik, skriver Avisen Danmark søndag.

»Problemet er, at Inger Støjberg har et ry for at være en stålsat dame. Ingen kan ryste hende og ændrer hendes synspunkter. Men kommer hun til Dansk Folkeparti, skal hun, bortset fra på udlændingeområdet, som et siv i vinden ændrer på sine politiske synspunkter,« siger Jarl Cordua, der også er politisk kommentator.

Søndag har formandskandidat og næstformand Morten Messerschmidt gentaget, at han trækker sit kandidatur, hvis Inger Støjberg stiller op.

Men han siger til Ritzau, at det er med den forudsætning, at hun går fuldtonet ind for Dansk Folkepartis politik.

Eksempelvis om en dansk udtræden af EU.

Jarl Cordua vurderer, at der er størst chance for, at Inger Støjberg ikke rykker til Dansk Folkeparti.

»Det bliver mindre og mindre attraktivt for hende at rykke over til Dansk Folkeparti,« siger han.

Samtidig er det mandag den 13. december, at Rigsretten afgør om Inger Støjberg i sin tid som integrationsminister iværksatte og fastholdt en ulovlig ordre om at adskille alle par på danske asylcentre, hvor mindst den ene part var under 18 år.

»Jeg har talt med mange om den her sag, og flest vurderer, at hun nok får en ret mild dom, hvis hun kendes skyldig. Så det vil næppe være nok til, at hun vurderes uegnet til ikke længere at være i Folketinget,« siger Hans Engell og slutter:

»Inger Støjberg er jo kendt som 'Drama Queen', så hun vil nok vente til lige før jul med at melde ud, om hun vil rykke til Dansk Folkeparti eller ej.«