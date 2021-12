Magtkampen om, hvem skal overtage formandsposten efter Kristian Thulesen Dahl, er højintens internt i Dansk Folkeparti.

Nu melder den mangeårige DF-profil, Hans Kristian Skibby, åbent ud, at han ikke vil have en partiformand fra egne rækker.

Han peger derimod entydigt på Inger Støjberg, selv om hun endnu ikke er medlem af partiet og heller ikke har meldt sit kandidatur endnu.

'Vi skal ikke bare kunne tiltrække flere vælgere, men vi skal i særdeleshed være bedre til at kunne trække vælgere til som sidst valgte at stemme på Socialdemokraterne. Den opgave vil absolut bedst kunne lykkes med Inger Støjberg,' skriver han på Facebook.

'Uanset udfaldet, så er Inger Støjberg ubetinget den politiker i Danmark, som jeg har allerhøjest tillid til,' fortsætter han.

Hans Kristian Skibby skriver samtidig, at det bør være DFs ambition at komme med i en kommende blå regering.

'Vi skal sikre optimale muligheder for et magtskifte til blå side - og vi skal deltage i en kommende borgerlig regering,' skriver DFs erhvervsordfører.

Hans Kristian Skibby har siddet i Folketinget siden 2005 og er dermed en af de mest erfarne i DFs folketingsgruppe.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus torsdag den 25. November 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rigsretssagen mod Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus torsdag den 25. November 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Den erfarne DF'er giver samtidig en stikpille til Morten Messerschmidt, som allerede har meldt ud, at han går efter formandsposten.

Selvom Hans Kristian Skibby kalder det en 'en retspolitisk skandale', at retssagen mod Morten Messerschmidt har trukket ud i seks år - så vil han alligevel ikke erklære sin støtte til Messerschmidt som formand.

'Morten Messerschmidt vil naturligvis fortsat kunne arbejde i Folketinget - og jeg ser gerne, at han bliver politisk ordfører for DF,' skriver Skibby.

I en måling, som YouGov har foretaget for B.T., tværer Inger Støjberg andre mulige kandidater til formandsposten ud.

Her svarer 32 procent, at de mener, at Støjberg ville være den bedste DF-formand, mens ni procent peger på Morten Messerschmidt. 39 procent af dog sagt 'ved ikke' i undersøgelsen.

Der er dog også kritiske røster i DF, hvad angår Støjberg som ny partiformand.

I et læserbrev i Avisen Danmark skriver 15 DFere, at det er Støjberg, som melder sig ind i DF - ikke omvendt.

Underforstået: Inger Støjberg må tilpasse sig DFs politik, hvis hun skal være formand.

'Kommentatorer har allerede haft travlt med at kloge sig i, hvor Dansk Folkeparti må ændre kurs, hvis Inger skal være medlem eller endda formand for partiet. Må vi, der i har kæmpet for partiet i opgang og nedgang og været medlemmer i årtier, slå fast, at det forholder sig modsat,' skriver DF'erne i indlægget.