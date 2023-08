Er koranafbrændinger en ytring eller ej?

Det har været til debat, siden Mette Frederiksen fredag udtalte i et interview med Weekendavisen:

»Jeg anser det ikke som en begrænsning af ytringsfriheden, at du ikke kan brænde andres bøger.«

Til det direkte spørgsmål om, hvorvidt det er en ytring at brænde en bog, svarede Statsministeren:

»Det tror jeg, folk vil se forskelligt på. For mig er bogen først og fremmest en ytring af den, der skriver bogen.«

Hun bliver nu modsagt af professor og ekspert i menneskerettigheder Jens Elo Rytter, der ikke er i tvivl:

»Der er juridisk set ingen tvivl om, at afbrænding af Koranen i denne sammenhæng er en ytring, hvorfor et forbud mod at gøre det vil være en begrænsning af ytringsfriheden – en begrænsning af den måde, man kan udtrykke kritik af islam eller andre religioner,« lyder svaret fra den mangeårige ekspert fra Københavns Universitet.

Ytringsfriheden i Danmark er nemlig ikke kun beskyttet af grundloven, men også Den Europæiske Menneskerettigehdskonvention, og det har Jens Elo Rytter skrevet en bog om.

Artikel 10 om ytringsfrihed 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Denne Artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling. Der kan dog gøres indgreb, hvis indgrebet opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 2: 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.

I sin udgivelse, 'Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – og dansk ret', skriver Jens Elo Rytter om artikel 10 om ytringsfrihed, at den også omfatter »ikke-sproglige udtryksformer.«

Her nævnes både kunstværker, symbolsk påklædning og symboler som hagekorset, samt helt konkret »afbrænding af bøger eller et flag.«

Justitsminister Peter Hummelgaard har fundet en fast vending om koranafbrændinger, som han bruger igen og igen.

Justitsministeren: Ikke en ytring »af værdi«

Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen vejer sine ord på en guldvægt i debatten om koranafbrændinger.

Statsministeren siger eksempelvis ikke direkte sætningen: 'En koranafbrænding er ikke en ytring,' men at et forbud ikke er en begrænsning af ytringsfriheden.

B.T. har spurgt Statsministeriet, hvad hun siger til Jens Elo Rytters vurdering, men er her blevet sendt videre til Justitsministeriet.

Her har minister Peter Hummelgaard (S) flere gange omhyggeligt sagt, at »for mig har bogafbrændinger ingen værdi som ytring«.

Altså ikke en juridisk vurdering af, hvorvidt det er en ytring, men at det for ham personligt ikke har værdi.

Det er også det, han svarer til B.T. til denne artikel:

»Ytringsfrihedsbegrebet efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 er meget bredt. Bogafbrændinger har for mig ingen værdi som ytring. Når man brænder bøger af, mener jeg, at der er tale om ren forhånelse og had,« lyder det skriftlige svar fra ministeren.

B.T. har også tidligere forsøgt at få regeringens syn på, at den dansk-iranske kunster Firoozeh Bazrafkan lørdag stillede sig op foran den iranske ambassade i København og rev en koran på et rivejern.

Også her henviste Statsministeriet til Justitsministeriet, som henviste til socialdemokratiets politiske ordfører, som ikke havde nogen kommentarer til den konkrete demonstration.

Under valgkampen i 2001 rev Poul Nyrup siderne ud af Anders Fogh Rasmussens bog om minimalstaten.

Beskyttelse af blendede guldfisk og Nyrup

Statsministerens udtalelser har mødt kritik fra både eksperter og politikere.

Én af dem er Morten Messerschmidt (DF), der tidligere har kaldt det »en skør påstand« fra Mette Frederiksen, og det står han ved.

Messerschmidt har undervist i Jens Elo Rytters bog, da den nuværende partiformand underviste et hold i forvaltningsret på Københavns Universitet.

»Der er slet ikke tvivl om, at det, Jens Elo Rytter siger og skriver er rigtigt. Både i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven er en handlingsytring beskyttet. Det er jo også det, vi lærer de studerende,« siger Messerschmidt.

»Det gjaldt også, da Poul Nyrup rev Anders Fogh Rasmussens bog i stykker, og da den italienske kunstner, Marco Evaristti udstillede et kunstværk med en fisk i en blender,« tilføjer han.

Under valgkampen i 2001 rev Poul Nyrup Rasmussen (S) sider ud af Anders Fogh Rasmussens bog 'Fra socialstat til minimalstat' under stor jubel fra det socialdemokratiske ungdomsparti.