Der åbner sig nu en ny mulighed for at få nogle af de slettede beskeder fra minksagen frem.

Forsvarets Efterretningstjeneste kan opfange iMessage-beskeder, som Mette Frederiksen har sendt over Statsministeriets wi-fi-netværk.

Det oplyser Forsvarsministeriet i et skriftligt svar til Folketingets Retsudvalg.

'Beskeder, der sendes via internettet – for eksempel via iMessage – ved anvendelse af et wi-fi-netværk, som Center for Cybersikkerhed monitorerer, vil potentielt blive kunnet opfanget af Center for Cybersikkerheds sensor,' lyder det.

Centeret, der hører til under efterretningstjenesten, overvåger både intern og ekstern internettrafik i ministerierne gennem en opstillet sensor.

Det kan opbevare data, der knytter sig til en 'sikkerhedshændelse', i helt op til fem år. Men selv almindelig beskeddata kan opbevares i op til 13 måneder, lyder det i svaret.

Overvågningen omfatter dog ikke omfatter sms'er, der sendes 'gennem mobiloperatørernes mobilnetværk'.

Men onlinebeskeder – for eksempel iPhones iMessage-beskeder – opfanges af efterretningstjenesten.

Langt de fleste af de beskeder, der er fremvist under afhøringer i Minkkommissionen, har netop været iMessage-beskeder.

Men selvom efterretningstjenesten kan opfange beskederne, kan den ikke nødvendigvis læse indholdet.

'Det er Center for Cybersikkerheds forventning, at der blandt andet på grund af kryptering af eventuel relevant trafik ikke kan findes materiale i form af iMessages af relevans for granskningskommissionen'.

Det er dog ifølge en tidligere ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste langtfra en umulig opgave.

Den tidligere medarbejder forklarer til B.T., at det ikke kommer som en overraskelse for personen, at Center for Cybersikkerheds sensornetværk opfanger iMessage-beskeder. Og at det desuden er muligt for tjenesten at få dem dekrypteret.

Men det kan kræve, at spiontjenesten får hjælp af samarbejdspartnere i USA.

»Hvis Forsvarets Efterretningstjeneste ikke selv kan dekryptere det, er det muligt for dem at få deres venner i NSA eller FBI til det,« siger den tidligere FE- medarbejder, som ønsker at være anonym. B.T. kender personens identitet.

Og hvis FBI eller NSA ikke selv lykkes med det, er det muligt for dem via domstole at pålægge Apple at give FE adgang til iMessage-beskederne, forklarer den tidligere medarbejder.

Ekspert i kryptering og IT-sikkerhed Carsten Schürmann afviser ikke, at det kan lade sig gøre at dekryptere iMessage-beskeder, men han vurderer, at det er ekstremt svært, og at det kan kræve Apples hjælp og samarbejde.

»Det er meget svært at sige med sikkerhed. Apple bruger forskellige protokoller, og det er usikkert, om protokollerne til iMessage-beskeder overhovedet tillader dekryptering,« siger Carsten Schürmann, professor ved IT-Universitetet.

»Det er velkendt, at amerikanske efterretningstjenester har forsøgt at få skabt en bagdør til krypterede beskeder. Men det er ikke noget, der er kommet meget ud af. Jeg tror ikke, Apple kan dekryptere iMessage-beskeder bare lige sådan. Og selv hvis de kan, så tror jeg ikke, de vil gøre det.«

Schürmann kalder den 'end to end'-kryptering, der er gældende i iMessage-beskeder, for »meget sikker«.

Minkkommissionen har tidligere spurgt om Mette Frederiksens samtykke til at lade Forsvarets Efterretningstjeneste finde frem til hendes beskeder fra minksagen.

B.T. har spurgt Mette Frederiksen, om hun på baggrund af ovenstående oplysninger vil bede tjenesten forsøge at få hendes iMessage-beskeder fra minksagen i perioden september-december 2020 frem.

Det har statsministeren ikke ønsket at svare på.

Mette Frederiksen skal afhøres af kommissionen torsdag klokken ni.