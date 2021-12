Mette Frederiksen kan eller vil ikke svare på, om Statsministeriet har udleveret den eller de mobiltelefoner, hun brugte, da hun sidste efterår besluttede at aflive alle mink i Danmark.

Det var resultatet af et samråd tirsdag om de slettede sms’er.

»Det, jeg er blevet oplyst, er, at man (Statsministeriet, red.) har overbragt og udleveret alt (til politiet, red.), der har været muligt. Det er så tæt på, man kan komme,« sagde Mette Frederiksen og tilføjede:

»Jeg stoler på, at når Statsministeriet siger, at alle identificerede enheder er udleveret, så er det sådan, det forholder sig,« sagde Mette Frederiksen.

Hun forklarede videre, at Statsministeriet har overdraget 18 enheder – 11 iPhones og syv iPads – til politiet.

Men det svar tilfredsstillede ikke de spørgelystne politikere fra oppositionen. For i hendes svar ligger der en erkendelse er, at kun 'identificerede' enheder er udleveret til politiet.

Og i et skriftligt svar oplyser ministeriet, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, at ministeriet har identificeret alle relevante mobiler fra minksagen.

Hvad med de enheder, som det muligvis ikke er lykkedes Statsministeriet at få identificeret, ville Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, vide.

Mette Frederiksen måtte erkende, at Statsministeriet ikke kan garantere, at alle relevante telefoner og iPads er udleveret til politiet, da Statsministeriet ifølge hendes oplysninger ikke fører skriftlige lister over hendes og medarbejdernes telefoner.

Morten Messerschmidt (DF), da statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) er i åbent samråd om retningslinjer for opbevaring af e-mails og sms-beskeder, i landstingssalen på Christiansborg i København tirsdag den 7. december 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Morten Messerschmidt (DF), da statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) er i åbent samråd om retningslinjer for opbevaring af e-mails og sms-beskeder, i landstingssalen på Christiansborg i København tirsdag den 7. december 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, borede videre i, hvor mange gange Mette Frederiksen har skiftet telefon, mens hun har været statsminister.

Spørgsmålet er centralt, da det vil kunne kaste lys over, hvorvidt alle Mette Frederiksens telefoner er udleveret til politiet – ikke mindst den eller de telefoner, hun brugte op til, under og lige efter hendes beslutning 3. november sidste år om at aflive alle mink i Danmark.

Heller ikke det kunne eller ville Mette Frederiksen svare på. Til stor undren for Morten Messerschmidt.

For under samrådet bad han Folketingets it-afdeling svare på, hvor mange gange han selv havde skiftet telefon. Det fik han svar på under samrådet, der varede halvanden time.

»Der gik under et kvarter, før jeg fik svar,« sagde Morten Messerschmidt til B.T. efter samrådet og tilføjede:

»Nu må vi bede statsministeren om med samme ordlyd, som jeg brugte, at spørge Statsministeriets it-afdeling om, hvor mange gange hun har skiftet telefon. Så svært er det heller ikke.«

Justitsminister Nick Hækkerup gjorde det efter samrådet klart, at regeringen ikke har tænkt sig at foretage sig yderligere i sms-sagen.

Det gjorde han med henvisning til, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) tirsdag morgen udsendte en pressemeddelelse, kort før samrådet begyndte.

Her oplyste FE, at tjenesten ville bruge samme metode til at gendanne beskederne, som politiet har brugt.

Ved et pressemøde om eftermiddagen blev Mette Frederiksen spurgt, om hun mener, det er betryggende, at Statsministeriet tilsyneladende ikke har kontrol med, hvor mange telefoner hun har været i besiddelse af, og hvor de er endt.

»Jeg ved ikke, om det er betryggende eller ej. Jeg kan konstatere, at det hænger sådan sammen,« lød det kortfattet fra Mette Frederiksen.

Genoplev tirsdagens samråd i B.T.s LIVE-blog herunder: