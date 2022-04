Regeringen har ikke kunnet leve op til et centralt valgløfte.

Socialdemokratiet gik nemlig til valg på, at der skulle ansættes 1.000 nye sygeplejersker.

Men det har vist sig, at regeringen efter små tre år ved magten slet ikke har ikke kunnet leve op til det løfte.

En ny opgørelse fra Sundhedsministeriet viser nemlig, at tallet er faldet siden den seneste opgørelse, så der i dag blot er 364 flere sygeplejersker end der var i 2019.

Derfor har sundhedsordfører for Venstre, Martin Geertsen, nu kaldt Magnus Heunicke i samråd.

»Jeg mener, at der tale om et klokkeklart løftebrud, når det endnu ikke er lykkedes regeringen at skaffe de 1.000 ekstra sygeplejersker, som man lovede før valget. Statsministeren og regeringen har selv sagt, at man vil måles på de 1000 ekstra sygeplejersker. Og her er man simpelthen ikke bestået,« siger Martin Geertsen.

Magnus Heunicke forklarede onsdag de få sygeplejersker med deres strejke i sommer.

»Sygehusene har været ekstraordinært udfordret af bemandingsmæssige problemer siden sygeplejekonflikten i sommer, og derfor ser jeg nedgangen som uundgåelig på kort sigt,« siger Magnus Heunicke.

Men den forklaring holder ikke ifølge Martin Geertsen.

»Jeg køber ikke ministerens forklaring om, at der i andet kvartal af 2021 var blevet tilføjet 1.000 flere sygeplejersker, for hvad kan patienterne og det pressede sundhedsvæsen egentlig bruge det til nu her i 2022?,« siger Martin Geertsen.

Sundhedsordfører for De Konservative, Per Larsen, er helt på linje med Martin Geertsen.

»Det var et meget håndfast valgløfte, de kom med og så leverer han slet ikke på det. Nu er vi i en situation, hvor vi skal til at forhandle sundhedsaftale, og der har man også sparket det til hjørne ved at nedsætte en kommission, hvor der ikke er nogen deadline,« siger Per Larsen.

B.T. har tidligere kunnet fortælle, hvordan det blot er ét enkelt ud af de 13 forslag i udspillet 'Tid til omsorg' fra 2018, som regeringen rent faktisk har gennemført.