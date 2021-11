Søndag kort efter middag smed Enhedslisten i Odense en regulær, politisk bombe og forlod den konstitueringsaftale, som de havde indgået efter kommunalvalget.

I stedet for at pege på en socialdemokratisk borgmester sammen med stort set alle andre partier, indgik Enhedslisten søndag en teknisk konstitueringsaftale med Venstre, som betød, at rådmandsposterne i byen skal fordeles om.

Men politikerne kunne ikke finde frem til en løsning.

Derfor endte de alle sammen med at gå hjem fra Odense Rådhus til midnat.

Inden da havde Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ellers inviteret Venstre med Christoffer Lilleholt i spidsen en tur på rådhuset for at forsøge at forhandle en ny konstitueringsaftale på plads. Det eneste problem var, at Christoffer Lilleholt ikke ønskede at møde op på rådhuset.

I stedet inviterede han Peter Rahbæk Juel og andre, der ønskede at tale med Venstre, ned til Ny- og Kulturforvaltningen, hvor han sad klar med kaffe.

»Jeg kan se på de lokale mediers hjemmesider, at det ligner, at både fremmødte journalister og politikere nærmest er spærret inde på rådhuset. Den risiko vil vi ikke løbe,« skrev Christoffer Lilleholt på det sociale medie Facebook om årsagen til, at han ikke mødte op på rådhuset.

På kommunalvalgsaftenen løb politikerne ellers netop rundt på rådhusets gange for at fordele magten. Og først kort før klokken syv næste morgen kunne seks af byrådets syv partier præsentere en aftale.

Partierne var blevet enige om at oprette to nye forvaltninger med to nye rådmandsposter, og den aftale gav Peter Rahbæk Juel fra Socialdemokratiet fire år mere på borgmesterkontoret.

Kun Venstre stod uden for aftalen og rettede samtidig en skrap kritik af de to nye forvaltninger.

Lige indtil søndag, hvor Enhedslisten trak sig.

»Der skete det, at vi sov på det og blev klogere. Vi kiggede hinanden i øjnene og spurgte: 'Er det noget, vi kan leve med?' Og det kunne vi ikke,« forklarer Enhedslistens Reza Javid.

Mandag skal så Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Nye Borgerlige mødes igen, for at fortsætte forhandlingerne.