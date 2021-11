Klokken 12.41 søndag eftermiddag smed Enhedslisten i Odense en regulær politisk bombe.

Her sendte partiet en pressemeddelelse ud, hvor der stod, at partiet havde indgået en aftale - en såkaldt teknisk konstitueringsaftale - med Venstre, der rykker rundt på rækkefølgen i fordelingen af rådmandsposter.

Sent søndag aften sidder Reza Javid, spidskandidat for Enhedslisten i Odense, hjemme i privaten og venter på besked om, hvordan det politiske landskab i Odense ser ud, når byrådets øvrige partier er færdige med at forhandle og snedkerere en ny aftale på plads.

»Jeg er meget spændt på, hvad der sker,« fortæller han.

Men lad os lige spole tiden tilbage til tirsdag i den forgangne uge.

Kort efter midnat lå et resultat af kommunalvalget i Odense klar.

Og de næste timer løb politikere og partifolk fra de valgte partier rundt på rådhusets gange for at lave en aftale om fordelingen af magten.

Kørt før klokken 7 kunne seks af byrådets partier præsentere en aftale. En aftale, hvor parterne var blevet enige om at oprette to nye forvaltningsområder med dertil hørende rådmænd. Nemlig en ny sundhedsforvaltning og en miljø- og klimaforvaltning.

Bag aftalen, der gav Peter Rahbæk Juel fire år mere på borgmesterkontoret, stod Enhedslisten, SF, Socialdemokraitet, Radikale, Konservative og Nye Borgerlige.

Kun Venstre stod udenfor.

Altså lige indtil søndag lidt over middag, hvor Enhedslisten trak sig.

Men hvad skete der så i dagene efter, konstitueringsaftalen blev præsenteret på rådhuset i Odense?

»Der skete det, at vi sov på det og blev klogere. Vi kiggede hinanden i øjnene og spurgte: 'Er det noget, vi kan leve med?' Og det kunnne vi ikke,« forklarer Reza Javid om årsagen til, at partiet gik til Venstre for at lave en ny aftale.

Når han ser tilbage, skulle partiet have truffet en anden beslutning allerede på valgnatten.

»Jeg kan ikke bortforklare det eller komme med undskyldninger. Vi skulle have handlet anderledes,« siger Reza Javid.

Han forklarer, at der er to årsager til, at partiet har gjort, som de har. De var sat uden for politisk indflydelse, idet partiet ikke fik nogen rådmandsposter. Og så var det for svært for partiet at se sig selv i en aftale med Nye Borgerlige.

»Det, der betyder noget for Enhedslisten, er politisk indflydelse. En post som viceborgmester eller betalte bestyrelsesposter er ikke det, vi stræber efter. Vi stræber efter politisk indflydelse,« forklarer Reza Javid.

Med den nye aftale med Venstre, så står Enhedslisten nemlig til at få en rådmandspost, hvis man holder fast i at oprette to nye forvaltningsområder.

Det forhandles der om i disse timer.

»Lige nu afventer jeg en udmelding fra flertallet,« siger Reza Javid.