Skandalesagen om de ulovlige udbygningsaftaler i Aalborg Kommune får nu konsekvenser for en af de øverste topchefer.

Stadsarkitekt Peder Baltzer, der har været hjemsendt siden december, er blevet fritstillet med omgående virkning.

Det bekræfter Jørgen Litske Petersen, direktør i by og land, Aalborg Kommune, over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at der er indgået en gensidig aftale om fratrædelse 31. marts 2023. I mellemtiden er han fritstillet med løn,« siger Jørgen Litske Petersen.

Med andre ord betyder det, at Baltzer ikke vender tilbage til jobbet.

Sagen om de ulovlige udbygningsaftaler, og som har kostet Baltzer jobbet, har været en voldsom kritisk sag for Aalborg Kommune siden december 2021, hvor en advokatundersøgelse rettede en sønderlemmende kritik af kommunen.

I undersøgelsen konkluderede advokaterne, at kommunen i 15 ud af 27 undersøgte tilfælde havde en ulovlig praksis med udbygningsaftaler. Og fredag kom yderligere ti kritiske sager frem i lyset.

Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler', som det er blevet kaldt – er en aftale mellem bygherre og kommune, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur.

Men flere bygherrer er stået frem og sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring, hvilket altså er i strid med loven.

I forbindelse med kritikken besluttede Aalborg Byråd at hjemsende to topchefer i by- og landskab-forvaltningen, herunder Peder Baltzer.

»Jeg tror godt, at vi kan sige, at vi rystede over det. Stærkt rystede. Vi er i en situation, hvor vi finder det stærkt kritisabelt. Som borgmester giver jeg en uforbeholden undskyldning for, at vi har haft en situation, hvor kommunen i så lang en årrække ikke har administreret efter lovgivningen,« udtalte borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i forbindelse med skandalesagen.

Jørgen Litske Petersen oplyser, at hverken Peder Baltzer eller forvaltningen har yderligere kommentarer for nuværende.

Senere mandag bliver der udsendt en pressemeddelelse, hvori de involverede parter vil udtale sig, lyder det.

Opdateres …