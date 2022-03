Aalborg Kommune har nu afsluttet den supplerende undersøgelse af kommunens praksis med ulovlige udbygningsaftaler, eller såkaldte 'lokumsaftaler'.

Der var ellers en sønderlemmende kritik, da advokatselskabet Horten i december kunne konkludere, at kommunen i 15 ud af 27 undersøgte tilfælde havde en ulovlig praksis med udbygningsaftaler.

Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommune, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur.

Og nu viser en supplerende undersøgelse, at der er 10 flere sager, hvor kommunen har ageret ulovligt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udsnit fra Hortens undersøgelse i december af kommunens udbygningsaftaler. I den over 130 sider lange rapport har de vurderet 27 ud af Aalborg Kommunes 57 udbygningsaftaler. Af de 27 undersøgte har 15 fået det røde 'kritisk' stempel, mens seks har fået stemplet 'overvejende kritisk'. Vis mere Udsnit fra Hortens undersøgelse i december af kommunens udbygningsaftaler. I den over 130 sider lange rapport har de vurderet 27 ud af Aalborg Kommunes 57 udbygningsaftaler. Af de 27 undersøgte har 15 fået det røde 'kritisk' stempel, mens seks har fået stemplet 'overvejende kritisk'.

»Jeg er glad for, at vi nu har fået gennemgået alle relevante sager, så vi kan få sat et endeligt punktum for undersøgelsen og få afsluttet det personalemæssige,« siger rådmand for By- og Landskab, Jan Nymark Thaysen og fortsætter:

»Det er en trist sag – både for de involverede bygherrer og for forvaltningens medarbejdere. Nu skal vi videre. Der er gennemført kursusforløb i journaliserings- og notatpligt, og By- og Landskabsudvalget har den 17. februar 2022 godkendt et nyt administrationsgrundlag, som forvaltningen har taget i anvendelse.«

Det fremgår af pressemeddelelsen, at den nye undersøgelse ikke får nye personalemæssige konsekvenser.

I december blev de to øverste embedsmænd i den ansvarlige forvaltning, By- og landskabsdirektør Anders Fokdal samt stadsarkitekt Peder Baltzer, hjemsendt.

Horten har i tillæg til de 27 aftaler, de allerede har undersøgt, kigget på 10 nye aftaler. Af dem vurderer Horten, at én sag er overvejende ikkekritisk, fem sager er overvejende kritiske, og fire sager er kritiske.

Det svarer dermed til mønstret fra advokatundersøgelsen i december.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, var rystet, da han i december fik fremlagt advokatfirmaet Hortens vurderinger af kommunens udbygningsaftaler. Nu er der ny kritik af kommunens praksis. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, var rystet, da han i december fik fremlagt advokatfirmaet Hortens vurderinger af kommunens udbygningsaftaler. Nu er der ny kritik af kommunens praksis. Foto: Henning Bagger

Men det betyder ikke, at bygherrerne automatisk får penge tilbage.

Her er Aalborg Kommune nemlig blevet rådgivet af advokatselskabet Horten til at afvente eventuelle retssager for at sikre, at kommunen retligt er forpligtiget til en tilbagebetaling.

Den supplerende advokatundersøgelse vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside 28. marts.