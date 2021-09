Peter Kiil var ude at køre en tur i sin Citroën på Gammel Horsensvej ved Solbjerg, da han kørte ind i en ko.

Bilen blev totalskadet, koen måtte aflives, og Peter Kiil hang på regningen.

Ikke kun for bilen, men sådan set også for koen.

Ifølge reglerne kan landmanden nemlig kræve, at han betaler for en ny ko.

Men de regler, vil ordførerne nu se på. Det skriver Jyllands-Posten.

Henning Hyllested, trafikordfører for Enhedslisten, mener at reglerne er absurde.

Særligt fordi, det havde forholdt sig anderledes, hvis det var en hest, Peter Kiil havde kørt ned.

Det er nemlig sådan, at påkører man en ko eller en kvie, er det op til bilisten at bevise, at indhegningen er mangelfuld – og det kan svært at bevise.

Derimod har man ændret reglerne for heste, så bilister altid er sikret erstatning, hvis man kører ind i en løssluppen hest.

»Det lyder jo fuldkommen skørt. Der burde som udgangspunkt gælde ens regler, hvad enten det er en hest eller en ko,« siger han og fortsætter:

»Men det virker i det hele taget helt grotesk, at det bliver bilistens ansvar, at landmanden ikke kan holde sine køer i indhegningen. Og hvis bilisten så endda skal erstatte koen, bliver det endnu mere skørt.«

Han mener derfor, der skal ses på reglerne.

Også Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for De Konservative, mener, at reglerne skal opdateres.

Han kendte ikke engang selv til reglerne, selvom han arbejder inden for området. Han mener, det er gamle regler, der skal kigges på igen.