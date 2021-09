Selvom Tessas megahit ‘BEN’, bliver spillet lystigt i hele Danmark, blev sangen altså for meget for nogle naboer til Skanseparken i Aarhus.

I hvert fald modtog politiet natten til søndag en del anmeldelser om høj musik både fra private og offentlige steder heriblandt fra Skanseparken.

En af B.T.s journalister bor tilfældigvis i nærheden af den BENhårde fest og tog videoen oven over klokken 23.42. Og det var den sidste sang, en flok unge nåede at danse til. Som man kan høre i videoen når Justin Biebers ‘Peaches’ nemlig lige at gå på, før musikken slukkes.

Og det skyldes, at politiet blot seks minutter senere klokken 23.48 sigtede en 17-årig pige for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og soundboksen blev beslaglagt.

Var du en af de unge til festen? Så vil B.T. gerne tale med dig. Kontakt: Kaek@bt.dk

Herefter kunne man se de unge løbe fra stedet.

Aarhus Kommune indførte 17. juni et forbud mod at spille elektronisk forstærket musik med soundbokse eller andet udstyr efter klokken 20 i Skanseparken og Botanisk Have.

De unge var derfor lige 3 timer og 48 minutter for sent på den, og den 17-årige kan derfor forvente en bøde på 1000 kroner.