»Det er absolut rystende og uacceptabelt, det man ser her.«

Sådan lyder det fra fødevareminister Rasmus Prehn, der netop har set B.T.s video fra weekenden.

En chokerende video, der afslører, hvordan blodfarme på Island er blevet et udbredt fænomen.



Her er der flere eksempler på, hvordan drægtige hopper bliver mishandlet, i forbindelse med at de skal have tappet deres blod. Du kan se de voldsomme optagelser i videoen over artiklen.

»For mig er det en helt ny problemstilling. Jeg har ikke hørt om det før, men det skal stoppes,« siger fødevareministeren.

I billederne fra AWF kan man se, hvordan hestene i flere tilfælde bliver slået ind i små, snævre båse. Fikseret på flere punkter. Foto: Animal Welfare Foundation Vis mere I billederne fra AWF kan man se, hvordan hestene i flere tilfælde bliver slået ind i små, snævre båse. Fikseret på flere punkter. Foto: Animal Welfare Foundation

I blodet fra de drægtige hopper udvinder man hormonet eCG, også kendt som PMSG, som blandt andet bliver brugt i den danske svineproduktion til at fremkalde brunst hos grise.

»Jeg kan forstå på landbruget, at de ikke var klar over, at hormonet blev lavet på den her måde. De giver udtryk for, at man kan bruge nogle alternativer til det her hormon. Så det, jeg helt konkret gør, er, at jeg inviterer Landbrug & Fødevarer til et møde for at snakke om, hvordan vi kan gøre det på en anden måde,« siger Rasmus Prehn.

Landbrug & Fødevarer afviste ellers mandag, at ansvaret ligger hos de danske griseavlere:

»Jeg forventer, at distributørsiden forholder sig til denne her sag og fortæller, hvad man vil gøre ved det. Hvis de, der producerer produktet, ikke kan garantere ordentlige forhold trods EU-godkendelsen, må man straks holde op med at sælge produktet. Og hvis ikke importøren lever op til det ansvar, må vi kigge ind i, hvad vi kan gøre herfra,« siger Christian Fink Hansen, der er sektorchef for grise i Landbrug & Fødevarer.

Den islandske distributør Istéka har over mail svaret B.T., at de har udarbejdet en handlingsplan og har opsagt samarbejdet med to gårde, hvor de skjulte optagelser er taget fra.

»I lyset af vores interne overvågning af gårdene og oven på statens kontrol føler vi os sikre på, at den utilstedelige adfærd på videoerne fra de to gårde ikke udgør et generelt problem hos os,« fortæller Istékas administrerende direktør, Arnþór Guðlaugsson.

Hestene forceres ind i burene. Foto: Animal Welfare Foundation Vis mere Hestene forceres ind i burene. Foto: Animal Welfare Foundation

Men I andre europæiske lande er historien om de islandske blodfarme nu også på dagsordenen.



I Island har ministeren på området sendt spørgsmålet om forbud af produktionen i høring. I EU har parlamentet sendt samme spørgsmål om forbud mod import af hormonet ind til EU-Kommissionen, og i Schweiz har deres svineavlere selv taget hånd om sagen.

De vil ikke vente på, at myndighederne tager stilling til sagen. De går selv forrest og vil stoppe med brugen af hormonet.

»Det er altid at foretrække, når involverede parter selv tager action. Jeg tænker, det er inspirerende, hvad de gør i Schweiz,« siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Onsdag skal fødevareministeren i Folketingssalen for at svare på spørgsmål om Danmarks brug af hormonet.

Du siger, at billederne er forfærdelige. Hvorfor forbyder du så ikke hormonet herhjemme nu?

»Jeg kommer også med en klar opfordring til at gøre det på en anden måde. Jeg tænker godt, man kan tappe blod på heste, uden det medfører ubehag. Så forstår jeg også på branchen, at der findes alternativer. Det er heller ikke sådan, jeg udelukker et forbud. Men det skal i så fald gøres af sundhedsministeren. Men det kan stoppes, det her,« fortæller fødevareminister Rasmus Prehn og fortsætter:

»Jeg tænker, vi skal handle hurtigt her. Det er et spørgsmål om uger og ikke måneder.«