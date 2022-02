Mishandlingen af heste på såkaldte blodfarme vækker harme på Christiansborg.

B.T. har søndag bragt videoer, der viser, hvordan heste får slag igen og igen for at gå ind i båse på islandske farme, hvor de får tappet blod.

Industrien går ud på at tappe drægtige hopper for blod i begyndelsen af deres drægtighed for at udvinde et særligt hormon, som blandt andet sælges til den danske svineproduktion.

Nu står spørgsmålene i kø til fødevarerminister Rasmus Prehn fra begge politiske fløje.

Her er fødevareminister Rasmus Prehn.

»Man tror, at det er løgn. Heste der mishandles på islandske blodfarme for at lave hormonprodukter til danske svinefarme,« siger Thorsten Gejl, der er er fødevareordfører for Alternativet, og spørger:

»Hvor udbredt er det? Vil vi forsat købe produkterne fra Island? Har kaldt fødevareministeren i Folketingssalen på tirsdag for at forholde sig til det her.«

Også i SF er der vrede.

»Det gør mig sgu ked af det at se sådan nogle optagelser her. Det er jo åbenlys mishandling af forsvarsløse dyr,« siger Carl Valentin, der er fødevareordfører for SF.

Animal Welfare Foundation kortlagde 40 blodfarme under deres besøg mellem 2019 og 2021.

Regeringens støtteparti vil nu have sat en undersøgelse i gang.



»Vi skal til bunds i, hvor mange danske svinefarme, der bruger blod fra blodfarme som dem her. Det er jo dybt tragisk, hvis de danske svinefabrikker ikke bare resulterer i lidelsesfulde liv for en masse grise, men også for nogle stakkels heste,« siger han.

I blå blok er der også vrede.

»Jeg har aldrig tidligere hørt om denne praksis. Det er helt grotesk at høre om. Danmark skal selvfølgelig ikke bruge produkter fr dyremishandling. Så jeg vil gerne vide, hvor udbredt det er at anvende i Danmark,« siger Lise Bech, der er fødevarerordfører i Dansk Folkeparti.

Blodet fra hestene bliver især købt af den islandske bioteknologivirksomhed Istéka.

Deres administrerende direktør, Arnþór Guðlaugsson, har over mail forklaret, at der skal laves en »handlingsplan«, så hestemishandlingen stopper.

»Nu har vi iværksat en handlingsplan, der yderligere skal forbedre håndteringen af heste. Det inkluderer flere punkter som mere overvågning og gennemgang af blodtapningsboksene,« svarer han blandt andet på B.T.s spørgsmål.

Men det er ikke nok.

»Jeg går stærkt ud fra at svineproducenterne fremover finder alternativer til det pågældende produkt, efter den her sag bliver offentlig kendt. Der findes produkter til fremme af brunst hos svin, som er fremstillet syntetisk,« siger Per Larsen, der er fødevareordfører for De Konservative.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra ministeren.