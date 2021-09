Næsten alle partier i byrådet vedtog i 2019, at Marselisborgskovene skulle omdannes til vildskov med heste i indhegninger.

Men nu er den plan altså droppet, og det glæder blandt andet mountainbikerne.

“Det ville give mange udfordringer med flaskehalse i skoven, og man ville komme meget tæt på hinanden som brugere rundt omkring de her store indhegninger. Det ville give øgede konflikter,” siger Niels Holm, der er næstformand i Aarhus MTB, til TV2 Østjylland.

Der var allerede en stor debat, da planerne blev vedtaget i 2019, og det førte til, at man tidligere på året satte dem på pause.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Modstanderne mente nemlig, at det ville skabe for store gener for andre fritidsbrugere af skoven.

Og de fik altså deres vilje i sidste ende. I SF, som var det parti, der kæmpede mest for vildskoven, ærger man sig.

Man ønsker nu at opkøbe landbrugsjord, som man i stedet kan omdanne til vild natur.

På den måde vil man afprøve indhegning nogle steder, hvor der ikke er så mange fritidsbrugere.