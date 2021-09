Det forgangne år har danskerne talt meget om, hvordan virksomhederne skulle overleve efter corona-krisen. Men nogle virksomheder har altså klaret det helt okay.

Måske lidt mere end helt okay, faktisk. I hvert fald er 110.243 millioner kroner så mange penge, at de fleste faktisk ikke helt forstår det.

Men det er altså den omsætning, den danske vindmølleproducent Vestas har haft på bare ét år. Dermed kommer de også ind på 4. pladsen over Danmarks største virksomheder i 2021 - og altså på 1. pladsen i Aarhus Kommune.

Det viser en opgørelse over 100 største virksomheder i Danmark, som Berlingske har offentliggjort.

Lige efter på en 5. plads kommer en anden aarhusiansk virksomhed, nemlig Arla Foods, der er en af verdens største producenter af mejeriprodukter. De har haft en omsætning på 79.184 millioner kroner.

Den sidste aarhusianske virksomhed, der sniger sig ind på top-10 er Salling Group, der havde en omsætning på 60.855 millioner kroner. Salling Group er danmarks største detailkoncern.

Mange vil nok tænke, hvor den kendte Aarhus-virksomhed Bestseller er henne af, men den er altså placeret på en 22. plads med 24.133 millioner kroner.

Mellem 10. og 22. pladsen gemmer sig yderligere to aarhusianske virksomheder, nemlig Energi Danmark og Danish Agro på henholdsvis 14. og 17. pladsen og med omsætninger på 44.909 og 39.445 millioner kroner.