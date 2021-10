Patienter skal frit kunne fravælge halalslagtet kød, når de ligger på Region Nordjyllands hospitaler.

Sådan lyder et forslag fremsat af regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF).

Han forslår i forlængelse heraf, at patienter specifikt skal gøres opmærksomme på denne valgfrihed.

»Hvis man i dag ikke aktivt siger fra, så kommer man til at spise halalmad. Det synes jeg er væsentligt at få frem i den offentlige debat,« lyder det fra politikeren, der desuden er medlem af bestyrelsen i Landsforeningen Non Halal Danmark. En forening, der arbejder for tydeligere mærkning af halalprodukter.

Ifølge Høgh-Sørensen er der flere årsager til, at han ønsker, at halalkød bliver fravalgt. Dels er der det dyreetiske spørgsmål i slagtemetoden, og derudover frygter han, at skatteyderes penge i sidste ende havner i hænderne på terrorister.

»Når et produkt bliver halalcertificeret, så kommer det med en omkostning. Det er svært at gennemskue, hvor de penge ender. Og når man ikke har overblik over det, så kan man ikke vide, om pengene går til moskébyggerier i Danmark, eller om det går til terrorregimer i Saudi-Arabien.«

Du er simpelthen bekymret for, at de penge, som regionen bruger til hospitalsmad, ender med at finansiere terror?

»Ja, for vi ved, at når der er imamer indblandet, så er der også en risiko for radikalisering.«

Hvad bygger du det på?

»Man oplever jo mestendels radikalisering hos moskeer og imamer. Når vi ved, at imamer er involveret i halalspørgsmålet, og der ikke er klarhed over pengestrømmen, så kan man heller ikke vide, hvad pengene går til,« siger Erik Høgh-Sørensen.

Går du op i, om kød er halalslagtet, når du er indlagt?

DF-politikerens forslag blev diskuteret på regionsrådsmødet 28. september. Her var det blot Dansk Folkepartis fire medlemmer samt Thomas Hav, der er uden for partierne, der stemte for forslaget. De øvrige 32 regionsrådsmedlemmer stemte imod.

Blandt modstanderne af forslaget var Martin Bech (V), og han deler ikke Erik Høgh-Sørensens bekymring om, at skattepenge indirekte kan være med til at finansiere terror gennem halalkød.

»Jeg har ikke set noget, der indikerer, at det skulle være tilfældet,« siger Martin Bech.

Desuden påpeger han, at han ikke er bekendt med, at der skulle blive serveret halalkød for patienterne på Region Nordjyllands hospitaler.

Noget, som regionsrådsformand Ulla Astman (S) desuden redegjorde for på mødet 28. september.

»Vores køkkener anvender ikke halalslagtet okse-, kalve- eller lammekød. Det eneste, der er halalslagtet, er fjerkræ, og det er nærmest alt fjerkræ, da det er stor eksportvare for Danmark,« sagde Ulla Astman på mødet.

Og den udmelding kom bag på Erik Høgh-Sørensen.

»Det var nyt for mig. For sidst vi drøftede det her, var det ikke sådan. Hvis det er tilfældet, så er det selvfølgelig et skridt fremad,« siger manden bag forslaget.

I Erik Høgh-Sørensens forslag fremgår det, at patienterne skal have frit valg i forhold til, om de ønsker halalslagtet kød.

Martin Bech, i Venstre vægter I personlig frihed højt. Burde I så ikke stemme for et forslag, der egentlig giver mere frihed til patienterne?

»Det er vist kun på papiret, det gør det. For der er jo ikke nogen på afdelingerne, der bliver tvunget til at spise noget, de ikke har lyst til at spise,« siger Martin Bech.

Derfor mener han, at spørgsmålet er mere af principiel karakter, og at det desuden vil være en belastning for personalet, hvis en sådan regel indføres.

»Når vi ikke støtter forslaget, så er det, fordi vi ikke ønsker at binde vores ansatte til en tung administrativ byrde. Vi synes, sundhedspersonalet skal koncentrere sig om sundhedsopgaverne,« siger han.

I maj 2019 fremsatte Dansk Folkeparti et lignende forslag i regionsrådet. Dengang var det kun partiets egne medlemmer, der stemte for.