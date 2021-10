Det er langtfra optimalt, når pædagoger bliver kaldt ind og får vikarvagter for danske sygeplejersker.

Sådan lyder den klare melding fra Jytte Wester, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Hun kalder det 'dybt problematisk'.

»Det er stærkt bekymrende. Når man tager andre faggrupper ind, er det folk, som mangler viden. Det giver ekstra opgaver for sygeplejersker, som i forvejen er pressede,« siger Jytte Wester.

Hendes udtalelser kommer i kølvandet på den 24-årige sygeplejerskestuderende Sofie Jørgensens bekymring.

Over for B.T. har Sofie fortalt, hvordan hun to gange er mødt ind til vagter, hvor en pædagog har været vikar. Ifølge Sofie Jørgensen udførte begge vikarer sygeplejefaglige opgaver, såsom medicinering, blodtryk og hygiejneopgaver. Det får hende til at frygte på vegne af faget, patienterne og kommende opgaveglidninger.

»Jeg kan da i hvert fald godt forstå, hvis det er utrygt for borgere og pårørende,« mener Sofie Jørgensen.

Jytte Wester bekræfter, at man i hele Nordjylland er bekendt med pædagogerne på sygehusene. Hun understreger, faggruppen har mange kvaliteter – men ikke, når det kommer til sygeplejefaglige opgaver. Ifølge hende er det et klart signal på manglende hænder.

Hvilke opgaver pædagogerne konkret får, kender Jytte Wester ikke detaljerne i. Men hun mener samtidig, at det ikke kan undgås, at de andre faggrupper får stukket opgaver i hænderne, som egentlig er møntet på sygeplejerskerne.

»Ellers er der jo ikke tale om hjælp eller aflastning, og det er et problem. Patienter forventer at møde en sygeplejerske. Når de ikke gør det, falder trygheden, og det er stærkt bekymrende for patientsikkerheden.«

»Det er katastrofalt for vores sundhedsvæsen, og som det ser ud nu, bliver det bare værre. For vi mangler simpelthen hænder.«

Hvis der er et problem med at få besat stillingerne, er pædagogerne så ikke bedre end ingenting?

»Jeg ser det som et udtryk for, at der gøres, hvad der overhovedet kan gøres. Det er bare ikke optimalt. Det gør ikke vilkårene bedre, og i virkeligheden er det ikke den store hjælp. For sygeplejerskerne får bare de ekstra opgaver, som de andre faggrupper ikke kan løse.«

Det har ikke været muligt at få et interview med Region Nordjylland om emnet. Men de bekræfter i et skriftligt svar, at pædagoger – og andre faggrupper – er en del af vagtplanlægningen.

»Vi har mange faggrupper tilknyttet som tilkaldevikarer, blandt andet fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. For så vidt angår pædagogerne, er det vigtigt at understrege, at der er tale om pædagoger med erfaring inden for social- og specialpædagogik,« skriver de og fortsætter:

»De bruges til udvalgte opgaver – og det sker efter aftale med den afsnitsledende eller ansvarshavende sygeplejerske, som på forhånd har vurderet, at en pædagog kan varetage opgaven.«

Regionen påpeger dog, at nogle vikarer – inklusive pædagogerne – i enkelte tilfælde kan blive bedt om at udføre sygeplejefaglige opgaver:

»Nogle vikarer kan også være blevet bedt om at skulle måle blodtryk og temperatur – og hvis de har fået anvisninger på det og forstår at udføre opgaven korrekt, har fået anvisninger på, på hvilken måde og hvornår resultatet af målingen meldes tilbage, og ikke mindst hvis opgaven er godkendt uddelegeret af den afsnitsansvarlige eller ansvarshavende sygeplejerske, kan det være okay i enkelte og udvalgte tilfælde.«