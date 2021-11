Har du også undret dig over, hvad der skal ske med Spritten?

Lørdag kunne B.T. Aalborg fortælle, at idémanden bag projektet, Martin Nielsen, kalder Aalborg Kommunes ageren i sagen om udbygningsaftaler i Aalborg Kommune for »flirten med korruption«.

Han oplever, at kommunen spiller ham ud mod den aalborgensiske byggekonge A. Enggaard – og på Facebook er flere borgere enige i den betragtning.

»Enggaard forsøder sikkert byrådets liv. Det sættes der pris på i Aalborg,« skriver Henrik Quist Nielsen.

Skitse som viser blandt andet Tomas Saracenos værk, Cloud City, der skulle være det internationale trækplaster for området. Vis mere Skitse som viser blandt andet Tomas Saracenos værk, Cloud City, der skulle være det internationale trækplaster for området.

Spørgsmålet er, om kommunen forskelsbehandler, og det mener flere eksperter, at Aalborg Kommune gør i det her tilfælde.

Beregninger, som Poul Israelsen, emeritus og en af Aalborg Universitets grundlæggere, har lavet, viser nemlig, at benævnte udbygningsaftaler – eller såkaldte lokumsaftaler – vil gavne A. Enggaard væsentligt mere end Martin Nielsen.

Faktisk vil Martin Nielsen tabe op mod 3,4 millioner kroner, mens A. Enggaard på den anden side scorer omkring 40 millioner kroner, viser ekspertens beregninger.

Martin Nielsen har fortalt til B.T. Aalborg, at han er enormt frustreret over at se, hvordan Spritten – som han har kæmpet for i mere end otte år – bliver ødelagt af ulovligheder, kammerateri og sammensværgelser.

Samme opfattelse har Ella Maj Brit Jensen på Facebook.

»Det er der ikke noget at sige til. Navnet Enggård klinger efterhånden fælt, den forrige borgmester var også lidt for gode venner med dem. S borgmestrene her i byen er/var for magtfuldkomne. Egholmsforbindelsen er et andet eksempel på at massakrere en by.«

Generelt er der ikke meget opbakning at hente fra borgerne, og flere mener, at det ikke bør undre nogen, at der bliver indgået det, som Martin Nilelsen kalder for 'lokumsaftaler', når der er tale om udbygningsaftalerne i Aalborg.

»Det er Socialdemokraterne – kommer det her som nogen overraskelse?,« spørger Danni Vestergaard Hansen retorisk, og den udmelding er Morten Lassen enig i på Facebook.

Martin Nielsen, idémand bag hele Spritten, føler sig groft forskelsbehandlet af kommunen. Vis mere Martin Nielsen, idémand bag hele Spritten, føler sig groft forskelsbehandlet af kommunen.

»Er det ikke en kendt sag at borgmesteren og administrationen i kommunen er købt og betalt og bund korrupt? Det ved alle da….«