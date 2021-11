»Det vil være en gigantisk sensation, hvis han ikke bliver genvalgt.«

Sådan lyder det fra Danske Spil, hvis odds afspejler, at Odenses siddende borgmester en den absolut mest sikre borgmester i landet.

Spiludbyderen giver nemlig kun håndører igen, hvis de spiller på Peter Rahbæk Juel (S) bliver genvalgt som borgmester.

Oddset på, at Peter Rahbæk Juel bliver genvalgt som borgmester lyder på sølle 1,03. Spiller du 100 kroner på, at borgmesteren bliver siddende, så får du altså kun en fortjeneste på tre kroner, hvis han bliver genvalgt som borgmester.

»Forestil dig, hvis Real Madrid på hjemmebane skulle møde Vejle Boldklub, det vil nok sådan cirka være samme odds, vi vil sætte på, at Real Madrid vandt,« siger oddssætter hos Danske Spil, Jan Trier, der tilføjer:

»Alle odds, der er så lave, afspejler, at det er afgjort på forhånd, og det er selvom, der selvfølgelig stadig i dette tilfælde er mange, der mangler at stemme.«

Danske Spils sikkerhed omkring valget i Odense er blandt andet baseret på meningsmålinger.

»Konkurrencen fra Venstre ser ud til at blive knap så god, og med det kendskab vi har til Odense, så vil det være svært at forestille sig, at man vil pege på De Konservatives spidskandidat som borgmester,« forklarer Jan Trier.

Den næstmest sikre borgmesterpost i landet skal findes i Sønderborg, hvor Erik Lauritzen (S), ifølge oddssætteren står til et sikkert valg. Dog mener Danske Spil ikke, at Erik sidder lige så sikkert på posten som Peter Rahbæk Juel. Oddset for at Erik Lauritsen bliver siddende er nemlig 1,14, altså noget højere end hans partikammerat i Odense.

Det er dog borgmesterposten på Frederiksberg i København, der er allerflest, der har spillet på. Her er det ligeligt fordelt mellem dem, der oddser på, at den konservative borgmester bliver siddende eller må overlade posten til en anden.

Føler du også, at Odenses borgmester har gigantiske vinderchancer, og har du store summer på bankbogen, så kan du dog ikke bruge spillet til at skaffe et hurtigt afkast.

»Det er et hyggespil, så det er heller ikke muligt at oddse store summer, der er ingenting man kan spille mange tusinde på i dag,« fortæller Jan Trier.