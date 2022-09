Lyt til artiklen

Nu er der igen falske beskeder i omløb fra svindlere, der udgiver sig for at være Danske Bank.

Det skriver Danske Bank lige nu til alle deres kunder.

'Henvendelserne ser ud til at komme fra nummer 91962138. Dette er svindel og stammer ikke fra os. Undlad at følge linket, og slet blot beskeden, hvis du har modtaget en sms,' skriver Danske Bank til kunderne.

Det ser ud til, at nye svindlere igen og igen forsøger at få penge ud af Danske Banks kunder.

I starten af juni sendte Danske Bank en sms til deres kunder med teksten 'svindlerne forsøger at få udleveret koder og andre personlige oplysninger.'

Da var meldingen også, at man skulle sletter sms'er og mail fra nogen, der udgav sig for at være fra Danske Bank, da banken – eller andre danske pengeinstitutter – aldrig ville bede deres kunder om sådanne oplysninger.

Udfordringen for kunderne er bare, at svindelbeskederne er så vellignende, at det kan være meget svært at kende forskel på, hvad der er ægte, og hvad der er falsk.

»Sms-svindel er ikke noget unikt. Det er noget, som har kørt i en længere årrække, og vi oplever, at Danske Bank i særlig grad bliver brugt blandt svindlerne,« sagde Ketil Clorius, der er chef for svindelbekæmpelse i Danske Bank, i maj til B.T.