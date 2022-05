'En betaling blev forsøgt på en ny enhed 03/05/2020. Hvis dette ikke er dig, så besøg dette link.'

Der er mange, som forsøger at svindle dig for dine surtoptjente penge.

Svindlerne bliver klogere og bedre til at efterligne de rigtige bankhjemmesider og steder, hvor man skal indtaste personfølsom data. Og det er et stort problem, mener Ketil Clorius, der er chef for svindelbekæmpelse i Danske Bank.

»Det er kæmpe problem. Vi har specielt oplevet her i marts og april, at det er et problem. For Danske Banks telefonnummer bliver tit udnyttet til at sende falske sms'er for at franarre folks oplysninger. De lægger sig i forlængelse af de ægte beskeder. Det der typisk står i disse sms er: At der er blevet trukket nogle penge fra din konto, hvis ikke det har været dig, så klik på dette link, og det skal man ikke.«

Aådan ser svindlen blandt andet ud. Selvom det ligner den rigtige Dansk Bank, så er det fup. Vis mere Aådan ser svindlen blandt andet ud. Selvom det ligner den rigtige Dansk Bank, så er det fup.

»Der kan også stå, at vi har forsøgt at komme i kontakt med dig og at man skal klikke på dette link. Det skal man aldrig gøre,« lyder det.

Beskederne er så vellignende, at det kan være meget svært at kende forskel på, hvad der er op og ned. Og det er desværre noget, som danskerne oplevere mere og mere.

»Sms-svindel er ikke noget unikt. Det er noget, som har kørt i en længere årrække, og vi oplever at Danske Bank i særlig grad bliver brugt blandt svindlerne« fortæller Ketil Clorius.

For siden april sidste år er antallet af sager hos Danske Bank blevet 18 gange større.

»Vi har hørt det mange gange før, at vi ikke må klikke på links, men det her med at der står, at der er nogen som er logget ind på din konto, det trigger folk, og de ender med at klikke på det alligevel,« forklarer Ketil Clorius og fortsætter:

»Her skal man bremse sig selv. Danske Bank ville aldrig sende en sms med et link til folk. Desværre sidder der nogen og får tilgang til din konto. De kriminelle kigger så på, hvad de kan gøre for at flytte dine penge til dem selv, eller bruge dig som mellemstation for kriminelle penge.«

Danske Bank opfordrer til, at hvis man er kommet til at klikke, så skal man selv spærre sit NemID, og hvis man er i tvivl, så ringer man til Danske Bank.

Det der er vigtigt, når man får nyt NemID, så skal man ikke bruge samme kode og brugernavn igen, for at gøre det vanskeligere for svindlerne.