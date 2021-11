Populært er kommunalvalgene gennem tiden blev kaldt 'de lange knives nat', når magten er blevet fordelt, og små alliancer har resulteret i overraskende borgmestre.

Og tirsdag skulle det ikke være anderledes.

Flere steder i landet har dramatikken været i højsædet, og B.T.'s politiske redaktør, Anders Leonhard Jensen, beskriver herunder de tre største kup ved kommunalvalget 2021.

Kolding: De Konservative stod bag et valgkup, som sendte de to kæmper, Villy Søvndal (SF) og Eva Kjer Hansen (V), til tælling. Det er valgnattens største overraskelse. Et smerteligt nederlag for favoritten Eva Kjer Hansen, der nærmest ikke kunne finde ord for sin skuffelse.



Bornholm: På forhånd var Enhedslisten og Dansk Folkeparti favoritter til borgmesterkæderne på klippeøen. Men selv om Enhedslisten blev det største parti, kunne de ikke danne flertal. Og pludselig kom Konservatives Jacob Trøst ind fra sidelinjen og snuppede kæderne - vel og mærke med blot 12 procent af stemmerne.



Hvidovre: Efter 96 år tabte Socialdemokratiet borgmesterposten i Hvidovre. I stedet snuppede SF posten for næsen af deres røde storebror. Hvidovre blev en del af et frygteligt valg for Socialdemokratiet, der tabte flere højborge.

Anders Wolf Andresen (SF) bliver ny borgmester i Hvidovre, men da B.T. fangede ham tirsdag aften, mente han bestemt ikke, at der var tale om noget kup, selvom S og SF ellers normalt er et uadskilleligt, politisk makkerpar.

»Jeg har bare ønsket at samle en bred opbakning, og heldigvis stod det hurtigt klart, at der var flere, der bakkede op om mig. Jeg har en masse visioner for Hvidovre, som jeg kan føre videre,« siger den nye borgmester.

Mener du ikke, at Helle Adelborg (nuværende borgmester, red.) kan føre dem videre?

»Altså. Der er en grund til, at jeg ville stille mig selv i spidsen. Vi skal have lidt mere fart på, og det får vi nu,« siger han.

Der er dog stadig mulighed for flere kup. På nuværende tidspunkt er 71 borgmestre ud af 98 fundet.