Køen til valgstedet på Sankthans Skole i Odense sneglede sig afsted tirsdag morgen. Så da borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mødte op med sin hustru og deres yngste søn for at stemme, måtte han tage plads i rækken og væbne sig med tålmodighed.

Det generede dog ikke borgmesteren det fjerneste.

»Jeg synes faktisk, valghandlingen er kørt godt her til morgen, selvom der er trængsel ved stemmeboksene. Det tyder på, at odenseanerne synes, at valget er vigtigt, og det er jeg jo glad for,« siger Peter Rahbæk Juel.

De følelser, der går gennem kroppen på en valgdag, når man selv stiller op, kender borgmesteren ganske udmærket. Han har prøvet det en del gange før og ved, hvordan han skal tøjle følelserne.

»Det er altid en spændende morgen, når du vågner op til valget. Både den forløsning over, at en lang valgkamp er slut, hvor vi har været ude på gader og stræder og snakke med befolkningen,« siger han.

Måske derfor var det også rart med lidt hjemmevant hygge fra morgenstunden, for Sankthans Skole er også hans børns skole.

»Jeg kender ufattelig mange af dem, der står i køen,« siger Peter Rahbæk Juel.

I løbet af dagen skal Peter Rahbæk Juel blandt andet ud at se til, at det hele foregår efter bogen ved nogle af de andre valgsteder i Odense sammen med byens andre rådmænd. Ellers er der bare tilbage at vente på et resultat.

»Når valget er gjort op på et tidspunkt, håber jeg, at jeg kan sætte mig sammen med byrådets partier, så vi forhåbentlig kan få lavet en god og meget gerne bred konstitueringsaftale.«