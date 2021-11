Der kan komme et efterspil i forhold til de fejlbehæftede stemmesedler i Københavns Kommune. Det vurderer en ekspert.

»Fejl på stemmesedler er normalt noget man tager meget alvorligt, men det er for tidligt at vurdere konsekvenserne af den her sag,« siger Frederik Waage, professor med speciale i grundlovens regler om valgret ved Syddansk Universitet, til B.T.

Fejlen er først blevet opdaget tirsdag, efter at de første borgere er begyndt at sætte deres krydser.

Her har det vist sig, at der er flere mangler i forbindelse med fire af de fem kandidater fra Frihedslisten i Københavns Kommune. Kun ud for den øverste kandidats navn, Jovan Tasevski, er der således et afkrydsningsfelt, mens det mangler ud for den resterende kvartet: Per Brændgaard, Agathe Dorado, Cecilie M. Albrecht og Jeanette Strauss.

Til det har Per Brændgaard tidligere tirsdag sagt til B.T.:

»Det er valgfusk – valget må gå om. Det er et klokkeklart forsøg på at manipulere med valgresultatet. Sådan noget sker ikke bare,« lød det tidligere på dagen fra ham.

Indtil videre bliver valget tirsdag afviklet som planlagt, og ifølge Frederik Waage fra Syddansk Universitet er der ikke noget at gøre, før valget er slut.

»Kandidatens frustration er meget forståelig, men han er henvist til at klage til kommunen efter valget. Det har han en frist på en uge til,« siger professoren:

»Kommunen foretager så en konkret vurdering, hvori der blandt andet skal lægges vægt på proportionalitet, og på om fejlene rent faktisk har gjort en væsentlig forskel for valget. Kandidaten kan så klage til indenrigsministeriet hvis han er uenig i den vurdering.«

Også initiativtager til Frihedslisten, Flemming Blicher, har krævet, at valget i Københavns Kommune bør gå om. Det siger han til Ritzau.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har tirsdag bekræftet, at fejlen findes på samtlige stemmesedler i København.

Over for DR oplyser Christine Boeskov, der er valgkonsulent og leder af valgenheden i Indenrigs- og Boligministeriet, at der allerede er klaget over fejlen på stemmesedlerne.

»Vi ved, at der allerede er indgivet klager til kommunen, og i første omgang skal borgerrepræsentationen behandle de klager,« siger hun.

Frihedslisten stillede ikke op til seneste kommunalvalg i 2017.

