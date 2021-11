Kandidat for Frihedslisten Per Brændgaard nærmest syder af raseri, da B.T. fanger ham over telefonen tirsdag middag på dagen for kommunalvalget.

Han er offer for en fejl, som er sket på alle stemmesedler i Københavns Kommune. Og det vil han ikke finde sig i, fortæller han.

»Det er valgfusk - valget må gå om,« lyder det prompte.

På stemmesedlerne findes der en afkrydsningsboks ud for hver kandidat, der stiller op i til kommunalvalget. Alle bortset fra fire ud af fem kandidater fra Frihedslisten, herunder Per Brændgaard.

»Det er et klokkeklart forsøg på at manipulere med valgresultatet. Sådan noget sker ikke bare,« siger Per Brændgaard, der i offentligheden er kendt som krammeterapeut og coronaskeptiker.

Kultur- og Fritidsforvaltningen i København Kommune bekræfter over for B.T., at fejlen optræder på samtlige stemmesedler, som københavnerne tirsdag får i hænderne, inden de går i stemmeboksene.

Per Brændgaard fortæller, at han blev klar over fejlen i morges, da en vælger tog kontakt til ham. Han kunne senere ved selvsyn konstatere, at den desværre var god nok.

»Så jeg satte krydset ud for mit navn, hvor boksen burde have været,« siger han.

Frihedslisten har fem kandidater opstillet med håb om at ende i Borgerrepræsentationen. Kun ud for listens øverste kandidat, Jovan Tasevski, findes den obligatoriske adfkrydsningsboks.

Således mangler der også en afkrydsningsboks ud for Agathe Dorado, Cecilie M. Albrecht, og Jeanette Strauss.

Per Brændgaard er ikke i tvivl om, at fejlen vil ramme hans chancer for at blive valgt.

»Det er almindelig sund fornuft. Hvis man er det mindste i tvivl om, hvor man skal sætte sit kryds, så sætter man det i hvert fald ikke, hvor der ikke er et felt at kryds af i,« siger han.

Du fortæller mig, at en pressechef i kommunen har ringet og forklaret dig, at der er tale om en beklagelig fejl. Hvorfor tror du ikke på det?

»Der er nogen, der vil spænde ben for mig. Sådan noget her bliver sjældent opklaret - hvem skulle gøre det? Jeg har ikke selv adgang til at lave den efterforskning, der skal til.«

Man kan trods alt stemme på Jovan Tasevski - så man kan jo stemme på ham og han kunne i teorien give dig et mandat, hvis han trak stemmer nok?

Den pointe giver Per Brændgaard ikke meget for. Ved at efterlade en enkelt afkrydsningsboks ud for en af Frihedslistens kandidater, er fejlen blot blevet camoufleret, forklarer han.

»Det er min opfattelse, siger Per Brændgaard og fortsætter:

»Lige siden jeg gik ind i politik, er jeg blevet udsat for hetz og benspænd. Selvom jeg har alvorlig kritik af det politiske system og mediesystemet, så bliver jeg ignoreret,« siger han.

Hos Københavns Kommuner beklager man fejlen, men understreger samtidig, at stemmer ikke vil blive erklæret ugyldige, selv om man skulle have sat sin stemme uden for afkrydsningsboksen.

»Når bare du har sat dit kryds inden for den firkant, hvor navnet står, så er stemmen gyldig. Selv hvis du sætter en kryds over navnet, vil din stemme være gyldig,« siger Solvejg Schultz-Jakobsen, der er leder af Rådhussekretariatet og pressechef i Kultur- og Fritidsforvaltningen i København Kommune.

Hun ønsker ikke at forholde sig til et eventuelt omvalg, som Per Brændgaard kræver, men fortæller, at han har mulighed for at klage.

»Han kan jo til enhver tid klage, hvis han har noget at klage over. Så det skal han gøre,« siger hun.