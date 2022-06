Lyt til artiklen

Der er lang tid fra marts til oktober.

Men alligevel kunne idémanden bag prestigeprojektet på Spritten i Aalborg, Martin Nielsen, både huske og fremvise dokumenter, hvor han med Aalborg Kommune var blevet enig om en pris på 1,5 millioner kroner i forårets første måned i 2019 for et areal til parkeringspladser.

Men samme år i oktober var prisen pludselig steget med over 50 procent til 2,25 millioner kroner.

Ud over den åbenlyse frustration og undren har aktindsigter i kommunikationen mellem den anden aktør på Spritten, Asger Enggaard, og kommunens topfolk – blandt andre de nu opsagte Anders Fokdal og Peder Baltzer – vist et nært forhold mellem kommunen og entreprenøren.

Det viser dokumenter, som både B.T. og Frihedsbrevet er i besiddelse af.

B.T. kan nu afsløre flere detaljer fra korrespondancen, som får Martin Nielsen til at sammenligne kommunen med Syditalien.

Tiden har stået stille for Martin Nielsen og hans livsværk i Aalborgs gamle sprithaller.

»Man kan sige, at denne lille og ganske ubetydelige sag om køb af nogle få parkeringspladser meget godt opsummerer mange af de problemer, vi har i Aalborg,« lyder kritikken.

Det blafrer stadig i vinden ved Limfjordens kant, hvor Spritten ligger, hvorfor kommunen endte med at hæve prisen, men ifølge Martin Nielsen er det blot endnu et eksempel på kommunens 'evne' til at tilgodese A. Enggaard, som gennem årtier har bygget for milliarder i Aalborg.

»Det ser ud, som om intet er for stort eller småt, når entreprenøren vil have sin vilje, uanset om det er i den ene eller anden forvaltning. Hvorfor har denne entreprenør så meget magt i vores kommune?« spørger Martin Nielsen retorisk.

Noget tyder også på, at Asger Enggaard havde en finger med i spillet om købet af Martin Nielsens p-pladser.

»Vores tilkendegivelse tidligere i dag i forhold til jeres proces og pris mht. overdragelse af p‑pladser/offentlig vej C.A. Olesens Gade er uforandret – Vi må drøfte dette nærmere,« skrev han i en mail sendt af familiekoncernens overhoved klokken 3.39.

I en anden mail, skriver Asger Enggaard selv i en venskabelig og jovial tone følgende besked. Den tikkede ind i stadsarkitekt Peder Baltzers indbakke 30. oktober 2020 klokken 11.01.

»Det var en god køreplan, som vi fik aftalt på sidste møde. (…) Sidste store knast – og jo en forudsætning for hele den store gode plan – er den nye lokalplan for Spritten.«

Der findes dog intet referat fra det møde, som kommunaldirektør Christian Roslev, der selv var med til mødet, selvom det ikke hørte under hans forvaltning, over for Martin Nielsen har kaldt et 'orienteringsmøde'.

Tre timer efter mailen 30. oktober, havde en ansat hos kommunen et nyt lokalplansforslag klar.

Det er langtfra første gang, kommunen har problemer med den såkaldte notat- og journaliseringspligt, har B.T. tidligere afsløret.

Kommunaldirektør i Aalborg Kommune Christian Roslev. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Kommunaldirektør i Aalborg Kommune Christian Roslev. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Noget, der dengang affødte stor kritik, og som fik eksperter til at trække linjer til skandalesager i Farum og Fredericia.

Bare et orienteringsmøde? Martin Nielsen er blevet oplyst af kommunaldirektør Christian Roslev, at mødet med ham selv, Asger Enggaard samt de to topembedsfolk på området, var et 'orienteringsmøde'. »Der fremkom ikke oplysninger, der jf. Offentlighedslovens §13 skal noteres. Derfor er der intet referat af mødet,« skriver Christian Roslev til Martin Nielsen i en mailkorrespondance, B.T. har set. Til det svarer Martin Nielsen: »Så jeg skal forstå det sådan, at du, Fokdal, Baltzer og Asger afholder »orienteringsmøde« på dit kontor? (…) Et »orienteringsmøde« der er SÅ VIGTIGT, at Asger skriver til dig og beder om yderlige dialog om VORES vilkår og priser efterfølgende nat klokken 3.30!«

Det er heller ikke første gang, der er beskyldninger om forskelsbehandling i landets tredjestørste kommune. Noget B.T. satte fokus på sidste år.

»Det er fuldstændigt ufatteligt, at Aalborg Kommune gennem årtier forfordeler en særlig entreprenør. Hvordan kan det være socialdemokratisk politik at give borgernes værdier til en af de mest velhavende? Det er jo en slags omvendt Robin Hood, der praktiseres af kommunen,« mener Martin Nielsen.

Han fortænker ikke Asger Enggaard, så meget som han kritiserer kommunens tætte bånd til entreprenørvirksomheden.

»Det, der virkelig generer os, er selvfølgelig den måde, kommunen efterfølgende har bagatelliseret sagen, selvom de i vores optik bryder både kommunalfuldmagt og alle etiske regler.«

B.T. har kontaktet kommunaldirektør Christian Roslev, der ikke har ønsket at svare. Kommunen har i stedet oplyst, det hører ind under By og Land, selvom Roslev selv deltog ved de mystiske møder med Asger Enggaard – altså på trods af han ikke selv mener, det hører under borgmesterens forvaltning.

Asger Enggaard. Vis mere Asger Enggaard.

I stedet har kommunens direktør for By og Land sendt B.T. samme svar som til Frihedsbrevet.

Her afviser de beskyldningerne, men bekræfter, at kommunaldirektøren »erindrer« mødet, »fordi Asger Enggaard var interesseret i at erhverve de pågældende p-pladser.«

Det er helt ny viden for Martin Nielsen, at den anden entreprenør på Spritten også var interesseret i pladserne.

»Så giver det hele jo meget mere mening,« siger Martin Nielsen, der tolker prisstigningen som endnu et »krumspring for at slippe ud af aftalen med os«.

Asger Enggaard er vendt tilbage på B.T.s henvendelse, men har meddelt, at han ikke kunne svare inden deadline.