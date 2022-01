»Med de typer af angreb, vi ser nu, er vi i stand til at passe på Danmark.«

Sådan lød den sikre melding fra forsvarsminister Trine Bramsen i et interview i weekenden, da ministeren blev spurgt om, hvordan det står til med Danmarks digitale forsvar og robusthed over for cyberangreb.

Så god er virkeligheden dog ikke. I hvert fald ikke ifølge en række eksperter i cybersikkerhed, der nu skyder forsvarsministerens melding ned.

»Jeg tænkte først, at hun måtte være fejlciteret. For det giver ingen mening og er på alle måder meget uklogt,« siger Peter Kruse, der er cybersikkerhedsekspert hos CSIS Security Group.

Peter Kruse undrer sig også over, at forsvarsministerens udmelding om cybertruslen er meget skråsikker.

»Der virker unødvendigt. Det her er et meget komplekst område, og Danmark er meget digitaliseret. Der er så at sige meget at skyde efter hos os. Samtidig er vi er oppe imod nationer som Rusland og Kina,« siger Peter Kruse.

Bramsens interview i weekenden blev lavet i anledning af den nye sikkerheds- og udenrigspolitiske strategi, regeringen i dag har præsenteret, og handlede da også blandt andet om den stigende trussel fra Rusland.

Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen præsenterer Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi på et pressemøde på Marienborg. Foto: Claus Bech

Skal man ruste sig mod den slags angreb udefra, kræver det, at der er styr på alle led i den digitale kæde herhjemme.

»Bare i dag kan man se, at MitID er nede, fordi man har glemt at opdatere et certifikat. Hvis MitID kan gå ned på grund af den type fejl, skal man nok ikke være alt for skråsikker på hele landets vegne,« siger Peter Kruse.

Professor Jens Myrup Pedersen, der forsker i Cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, er enig i Peter Kruses vurdering af, at Trine Bramsens udmelding er meget usædvanlig.

»Det er utroligt svært at vurdere, hvor godt rustet, man som land er på her område. Derfor er det også meget sjældent, at lande udtaler sig skråsikkert om, at man har helt styr på cybersikkerheden. Cyberkrig foregår på en helt anden måde end krige på jorden, og fjenden kan gemme sig i vores systemer uden at man aner det, « siger Jens Myrup Pedersen.

Også André Ken Jakobsson, der forsker ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet, er enig i, at Trine Bramsens udlægning er mildest talt usædvanlig for en forsvarsminister.

»Man kan være meget venlig og sige, at Bramsen på en måde har ret, i den forstand at vi i Danmark ikke er blevet lagt ned af et cyberangreb endnu. Så vi har godt kunne håndtere det, vi har mødt indtil videre. Det er bare slet ikke det samme som at vi har styr på det, der kan ramme os,« siger André Ken Jakobsson.

Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterer et udspil om cyberforsvar på et pressemøde hos Dansk Industri i København den 9. juni 2021. Foto: Liselotte Sabroe



Også André Ken Jakobsson fremhæver, at Danmark er et meget digitaliseret land og har været tidligt ude med at digitalisere de offentlige systemer. Det gør, at man i dag har en række digitale systemer, der er forældede.

»Vi står over for en mulig digital krig, som vi ikke har set før. Vi har ikke prøvet truslerne af i virkeligheden. Derfor er det også risikabelt at sige, at der er helt styr på det,« siger André Ken Jakobsson. Han mener også, det er usædvanligt, at en forsvarsminister taler om en digital trussel på den måde, som Trine Bramsen gør det.

»Det er ikke ligefrem en ageren, man normalt ser fra forsvarsministre. Og det er ikke bestemt ikke normalt, at man udtaler sig så skråsikkert om en cybersikkerhedstrussel,« siger André Ken Jakobsson og fortsætter:

»Det er svært at forstå, hvorfor hun kommer med den udtalelse. Det er vigtigere for danske interesser, at ministeren kommunikerer en trusselsbevidsthed i stedet for at udtale sig skråsikkert,« siger André Ken Jakobsson.



B.T. har bedt forsvarsminister Trine Bramsen om en kommentar til kritikken.



I stedet skriver Forsvarsministeriet i en mail, at »Cybertruslen mod Danmark har i flere år været vurderet som meget høj. Det gælder både truslen fra cyberkriminalitet og truslen fra cyberspionage. Forsvarsministeriet og Center for Cybersikkerhed under FE har derfor længe haft et skærpet fokus på cybersikkerhed. Der er således et solidt indblik i hvilke aktører, som forsøger at skade Danmark og danske interesser.«