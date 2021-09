En ny sag rammer nu forsvarsminister Trine Bramsen.

B.T. kan i dag afsløre, at ministeren i begyndelsen af august fik arrangeret endnu et besøg hos Hjemmeværnet for samtidig at føre socialdemokratisk valgkamp for en borgmester og kæresten Niels Fuglsang, der også er politiker.

Denne gang foregik besøget på Samsø hos borgmester Marcel Meijer. Mødet med Hjemmeværnet betød, at hun fik færgeoverfart, egen chauffør og en minibus stillet til rådighed af Forsvarsministeriet til kampagneturen.

Besøget på Samsø er en direkte følge af, at statsminister Mette Frederiksen har beordret sine ministre ud i landet for at synliggøre og støtte op om lokale S-borgmestre og socialdemokratiske kandidater frem mod kommunalvalget til november. Det erfarer B.T. fra kilder i embedsværket.

Trine Bramsen var 3. august på Samsø. Her besøgte hun øens socialdemokratiske borgmester, støttede sin socialdemokratiske kærestes valgkampagne og besøgte sidst på dagen det lokale Hjemmeværn. Hun blev fragtet rundt i Forsvarsministeriets minibus med chauffør. Foto: Jens Øster Mortensen Vis mere Trine Bramsen var 3. august på Samsø. Her besøgte hun øens socialdemokratiske borgmester, støttede sin socialdemokratiske kærestes valgkampagne og besøgte sidst på dagen det lokale Hjemmeværn. Hun blev fragtet rundt i Forsvarsministeriets minibus med chauffør. Foto: Jens Øster Mortensen

»Det er interessant for offentligheden at få indblik i, at ministeren ikke alene er rejst til Samsø for at varetage opgaven som forsvarsminister, men at hun tillige privat er ude at promovere kandidater til kommunalvalget og sin kærestes valgkamp,« siger Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved SDU.

De nye oplysninger får De Konservative til at kritisere ministeren for at benytte møder med Hjemmeværnet til at sikre sig transport og hjælp til at føre lokal valgkamp.

»Det her er jo udtryk for, at Trine Bramsen er ualmindelig dygtig til at få kombineret socialdemokratisk valgkamp – nu også for sin kæreste – med besøg hos Forsvaret for at legitimere brugen af ministeriet til private formål,« siger De Konservatives forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen, og fortsætter:

»Det er dårlig dømmekraft og et eksempel på, at socialdemokraterne helt åbenbart har svært ved at skille embedsapparatet fra private interesser. Vi har ikke længere den fornødne tillid til forsvarsministeren,« siger han.

Sagen kommer, kort efter at ministeren var centrum for et politisk stormvejr i den såkaldte Ærø-sag. Her kunne B.T. afdække, at ministeren fik Marinehjemmeværnet til at sejle hende til Ærø, så hun kunne føre kampagne for øens S-borgmester, Ole Wej Petersen.

En forvaltningsekspert har kaldt transporten ulovlig, fordi ministeren ikke må bruge Marinehjemmeværnet som sin egen private vandtaxa, og ministeren har været indkaldt til samråd i sagen.

Trine Bramsen har fastholdt, at sejlturen var et ‘tjenestedsbesøg’.

Men nu viser nye dokumenter, som B.T. har fået indsigt i fra Samsø Kommune, et fuldstændig identisk mønster i planlægningen af besøget på Samsø, som Trine Bramsen holdt blot tolv dage før Ærø-besøget.

Turen bød blandt andet på en sejltur med Samsø redningskorps sammen med S-borgmester Marcel Meijer.

Bramsen cyklede også på kampagnetur for sin kæreste Niels Fuglsang, som er medlem af Europa-Parlamentet. Til sidst besøgte hun Hjemmeværnet på øen, hvor det blev til en kop kaffe og en snak med de frivillige.

Med på turen var ud over ministeren en chauffør og en adjudant fra ministeriet, den særlige rådgiver og Bramsens datter.

Planlægningen af turen er helt identisk med forløbet i Ærø-sagen: Først stikker ministerens særlige rådgiver, Josephine Ilchmann Jørgensen, en føler ud og hører, om borgmesteren vil have besøg. Hun understreger, at det ‘ikke behøver at være forsvarsrelateret’ – altså ren socialdemokratisk kampagne.

Trine Bramsen (tv), Samsøs S-borgmester Marcel Meijer (i midten) og Trine Bramsens kæreste Niels Fuglsang (grøn trøje). Niels Fuglsang er EP-medlem for Socialdemokratiet. Trine Bramsen deltog fra klokken ca. 12-14 i sin kærestes cyklende valgkampagne på Samsø. Foto: Kampagnefoto fra Niels Fuglsangs kampagneside på facebook. Vis mere Trine Bramsen (tv), Samsøs S-borgmester Marcel Meijer (i midten) og Trine Bramsens kæreste Niels Fuglsang (grøn trøje). Niels Fuglsang er EP-medlem for Socialdemokratiet. Trine Bramsen deltog fra klokken ca. 12-14 i sin kærestes cyklende valgkampagne på Samsø. Foto: Kampagnefoto fra Niels Fuglsangs kampagneside på facebook.

Når kampagnebesøget hos borgmesteren er aftalt, tager ministeriet kontakt til Hjemmeværnet og hører, om det vil have besøg af ministeren.

I Samsø-sagen skriver den særlige rådgiver til borgmester Marcel Meijers sekretariatschef første gang 7. juni 2021, og allerede den 15. juni er et konkret program aftalt med borgmesteren, fremgår det af mails.

Først den 21. juni tager ministeriet kontakt til Hjemmeværnet for at høre, om det er o.k., at ministeren kommer på besøg, viser mails, som B.T. har fået udleveret af Hjemmeværnet.

Professor Frederik Waage bemærker, at det er Trine Bramsens særlige rådgiver, der står for planlægningen af ministerens besøg hos begge borgmestre på Ærø og Samsø, mens det er ministersekretariatet, der står for planlægningen af besøget hos Hjemmeværnet.

Den særlige rådgiver må nemlig i modsætning til de partineutrale embedsmænd i ministersekretariatet godt planlægge rene partipolitiske aktiviteter for ministeren.

»Det viser, at der sandsynligvis har været en sondring og nok også en svær balancegang internt i ministeriet i sagen her. Trine Bramsens besøg hos Samsøs og Ærøs borgmestre bliver formentlig arrangeret af den særlige rådgiver, fordi embedsværket har vurderet, at det er partipolitisk, og at de derfor ikke skal røre ved det,« siger Frederik Waage.

Ministeriet oplyser i et svar til B.T., at minibussen erstattede Bramsens ministerbil, fordi der skulle flere passagerer og cykler med. Fordi planlægningen er delt op, mener ministeriet, at reglerne er overholdt:

»Som skiftende ministre gennem tiden planlægges en ministers besøg rundt i landet bestående af delvist partipolitiske og faglige arrangementer. Helt i overensstemmelse med reglerne har den særlige rådgiver stået for den partipolitiske del, mens ministeriet har stået for tjenestedsbesøget.«

»Ministeren kan anvende ministerbilen til kørsel til ethvert møde og arrangement af tjenstligt eller repræsentativ karakter samt kørsel, der i øvrigt har sammenhæng med ministerens politiske arbejde herunder til politiske møder og partiarrangementer,« står der i et svar fra ministeriet.

Venstre og Konservative har indkaldt Trine Bramsen til et nyt samråd.