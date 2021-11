Efter 96 år har Socialdemokratiet tabt borgmesterposten i Hvidovre. I stedet snuppede SF posten for næsen af dem.

Det sker på trods af, at Socialdemokratiet har fået 36,5 procent af stemmerne til tirsdagens kommunalvalg.

Det er ellers de to partier, der altid er hinanden loyale, men nu har SF altså kuppet Socialdemokratiet i Hvidovre Kommune.

»Det er ikke den tradition, der har været i Hvidovre. Det tror jeg ikke, jeg har set før. Nu har jeg været med i snart 30 år og jeg kan ikke mindes, det er sket udenom os hvert fald,« fortæller Helle Adelborg (S), der er nuværende borgmester i Hvidovre Kommune.

Gennem et samarbejde med Enhedslisten, Konservative, Hvidovrelisten og Venstre har man opnået flertal udenom Socialdemokratiet, og det betyder, at SFs Anders Wolf Andresen bliver ny borgmester.

Og den samarbejdsaftale kalder Helle Adelborg for direkte urealistisk.

»Det er rigtigt, at der kom et udkast til en samarbejdsaftale. Den synes vi, ser helt urealistisk ud, hvor vi faktisk har fundet nogle fejl i. Så jeg har tænkt mig at bruge de næste dage på at nærlæse den,« fortæller hun og fortsætter:

»Jeg kan godt love dig, at jeg bider mig fast i forhandlingsbordet. Og der er jo ikke noget, der er besluttet før, det er besluttet i byrådssalen,« slår hun fast.

Er det den rigtige borgmester, der er blevet valgt til posten?

På trods af at hun kalder situationen for 'ærgerlig' vælger hun alligevel at holde sig til det positive.

»Det gik godt for Socialdemokratiet i Hvidovre, hvor vi gik 2,7 procent frem, mens andre gik tilbage, og det vælger vi at glæde os over. I dag holder jeg mig til det positive,« siger hun.

Da B.T. tirsdag aften fangede den nyvalgte borgmester Anders Wolf Andresen (SF) mente han bestemt ikke, at der var tale om et kup. Det på trods af, at de to partier normalt er et uadskilligt makkerpar.

»Jeg har bare ønsket at samle en bred opbakning, og heldigvis stod det hurtigt klart, at der var flere, der bakkede op om mig. Jeg har en masse visioner for Hvidovre, som jeg kan føre videre,« siger den nye borgmester og fortsætter:

»Der er en grund til, at jeg ville stille mig selv i spidsen. Vi skal have lidt mere fart på, og det får vi nu,« fortæller han.