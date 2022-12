Lyt til artiklen

»Jeg er rasende«, »det skal stoppes« og »de burde skamme sig«.

På venstre og højre side af Christiansborg er der stor utilfreds med, at SVM-regeringen vil bruge i alt 25 millioner kroner til julehjælp, der ellers var lovet til handicappede.

Som B.T. i dag har afsløret, så er halvdelen af de 50 millioner kroner, den nye regering vil bruge på en aktiv julehjælp, taget fra en pulje kaldet 'det specialiserede socialområde'.

Men samme beløb på 25 millioner kroner fra 'det specialiserede socialområde' blev i finansloven for 2022 lovet til handicappede i et afsnit med overskriften 'bedre hjælp og støtte til mennesker med handicap'.

Her er dokumentationen SVM-regeringen har lovet 50 millioner kroner i akut julehjælp. På side to i det nye forslag om julehjælp fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet fra 16. december 2022 står det her om, hvor halvdelen af pengene kommer fra:

»25,1 million kroner. Reserve til evaluering af det specialiserede socialområde.« På side otte i finansloven for 2022 fra 6. december 2021 er et afsnit med overskriften »Bedre hjælp og støtte til mennesker med handicap«:

»Aftaleparterne er enige om at afsætte yderligere 25 millioner kroner årligt til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde,« står der i det afsnit. Kilder: Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Finansministeriet.

»At de ikke skammer sig. Det er helt blevet et karaktertræk for regeringen, at de nupper pengene fra nogen, der virkelig har brug for dem og pynter sig med lånte fjer, når de så bruger pengene på et andet meget trængt område,« siger Victoria Velazques, der er socialordfører for Enhedslisten.

Også SF er vrede.

»Det er under al kritik, at den akutte julehjælp skal finansieres af reserven til det specialfinansierede socialområde. Når det bruges til finansiering af julehjælp, udhuler det økonomien til mennesker med handicap. Jeg er stærkt utilfreds,« siger Charlotte Bromann Mølbæk, der er handicapordfører hos SF.

Både SF og Enhedslisten siger derfor nej til at støtte finansieringen af den akutte julehjælp på den måde, SVM-regeringen vil gøre det.

Victoria Velazques vil have socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil på banen med svar på, hvordan det kan ske.



»Socialdemokratiet har nølet med den nødvendige, grundlæggende reform af handicapområdet, og nu fjerner de også midler, vi har afsat til at få startet det arbejde. Det er virkelig uordentlig regeringsførelse,« siger hun.

Også i blå blok er der stort raseri.

»Jeg er rasende over det her. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at regeringen på den måde bare tager de få penge, der var lovet til handicappede og bruger det til julehjælpen i stedet. Det vil jeg helt sikkert have svar på fra ministeren,« siger Pia Kjærsgaard, der er socialordfører fra Dansk Folkeparti.

De Konservatives socialordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, vil også have en forklaring fra ministeren.

»Hvis de her oplysninger er rigtige, synes jeg simpelthen, at det er for galt. Det er jo i forvejen mennesker, der er udfordrede og har en rigtig svær dagligdag. I forvejen får handicapområdet for lidt, og så tager man så penge derfra. Det er for galt,« siger hun.

B.T. har forsøgt at få Pernille Rosenkrantz-Theil i tale, men det har ikke været muligt.

I stedet har hendes ministerie sendt et svar, hvor der står, at de 50 millioner kroner til den aktive julehjælp, fortsat stod ubrugte hen, og derfor var pengene mulige at bruge til julehjælpen.

Den anden halvdel af pengene til den akutte julehjælp kommer også fra to puljer, der endnu ikke er blevet udbetalt.

Det drejer sig om 15 millioner kroner fra en pulje kaldet 'forbedring af hjælpeordningerne', og så er det 9,9 millioner kroner fra det 'kommunale lov- og cirkulæreprogram'.

»Jeg vil meget gerne spørge ministeren, hvorfor de her penge ikke er udbetalt. Især vil jeg gerne vide, hvad de 15 millioner kroner til 'forbedring af hjælpeordningerne', skulle have været brugt til,« siger Brigitte Klintskov Jerkel.

