Flere ansatte på Københavns Rådhus ånder lettet op efter mange intense og ulidelige måneder på arbejdet.

For langt om længe trækker den skandaleramte Venstre-borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard sig fra posten.

»Jeg er enormt lettet. Jeg har endda en følelse af taknemmelighed,« lyder det fra en ansat, som B.T. kender den fulde identitet på, og som bakkes op af andre ansatte.

Ifølge den nu tidligere borgmester trækker hun sig, fordi de mange negative historier om hende i pressen har skygget for partiet. Ifølge ansatte i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen trækker hun sig, fordi hendes krænkende adfærd blev afsløret af pressen, og hun endte med at måtte stå til ansvar for den.

En adfærd, som de nu lettede kilder fortalte om til B.T. i januar. Her beskrev de hende som en borgmester, der »tyranniserer sine ansatte«, »mobber og chikanerer« og som praktiserer »management by fear«.

Undersøgelsen af arbejdsmiljøet Undersøgelsen blev sendt ud til 200 ansatte i Centralforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 188 svarede. Af undersøgelsen kom det også frem: I alt har 51 ansatte oplevet krænkende adfærd for eksempel fra kollega, ledelse, underordnet eller politiske ledelse indenfor de seneste 12 måneder.

Af de 51 har 24 oplevet krænkende adfærd fra det politiske niveau.

Af de 51 har 9 personer oplevet krænkende adfærd regelmæssigt, 42 af og til/en enkelt gang.

15 ansatte fortæller, at den krænkende adfærd stadig pågår.

40 procent svarer, at de ikke kender til retningslinjerne for håndtering af krænkende adfærd.

37 procent af de ansatte, der har oplevet krænkende adfærd, har fortalt om det til en leder, HR, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.

57 ansatte har været vidne til krænkende adfærd.

I mandags blev der så sat to tykke streger under borgmesterens adfærd, da en arbejdsmiljøundersøgelse bekræftede det hele: 24 ud af 188 ansatte i centralforvaltningen har oplevet krænkende adfærd direkte fra det politiske niveau indenfor det seneste år.

»Jeg tager til mig, at 24 har oplevet sig krænket ift. min adfærd. Det er ikke acceptabelt. Det har jeg undskyldt for tidligere og igen her til morgen til medarbejderne. Jeg påtager mig det fulde ansvar, og den form for adfærd skal stoppe,« sagde Venstre-politikeren som reaktion på undersøgelsen.

Selv om Cecilia Lonning-Skovgaard har undskyldt for adfærden, har hun indtil sidste borgmester-åndedrag fastholdt, at historierne om hende er et karaktermord, og at arbejdsmiljøet ikke er så slemt som beskrevet i medierne.

»Det billede, der er tegnet i pressen, er, at 2.000 medarbejdere grundlæggende har et problem med mig, og at jeg er en person, der grundlæggende løber råbende rundt på gangen og udøver chikane, mobning og kvindehad. Det er et mere nuanceret billede, vi får tegnet her, end det pressen har beskrevet,« sagde ex-borgmesteren i et interview med B.T.

Stik imod de ansattes egen opfattelse.

»Folk har oplevet det som en hån, når hun gik ud i medierne og fastholdt det som et karaktermord, selv efter undersøgelsens resultat forelå,« siger en ansat til B.T., der mener, det er fuldstædig afgørende for arbejdsmiljøet i forvaltningen, at Cecilia Lonning-Skovgaard nu har trukket sig.

Den nye borgmester bliver Jens-Kristian Lütken, og forhåbentlig går de ansatte derfor et bedre arbejdsplads med et bedre arbejdsmiljø i møde.

»Vi er her for borgernes skyld, og en ny borgmester er et godt udgangspunkt, hvis vi kan komme tilbage på sporet og gøre vores arbejde.«