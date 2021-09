Aalborg Kommunes penge til international branding går til røven af 4. division – eller i hvert fald midten af serie 3.

Invest in Aalborg får hvert år tilført millioner af kommunale kroner for at tiltrække internationale virksomheder til byen. Indsatsen er blandt andet sket ved at poste dele af de offentlige midler i en fodboldklub.

Men det er hverken på Old Trafford, Camp Nou eller blot i Parken, at fodboldfans får fornøjelsen af at se Aalborgs internationale ambitioner på brystet af en klubtrøje.

I stedet er det Nordens Paris FCs upåagtede modstanderhold som Gudumholm IF, Løgstør og Svenstrup-Godthåb, der kan opleve sponsoratet på nærmeste hold.

Historien afspejler, at kommuner skal være påpasselige med sponsorater, da det i høj grad kan diskuteres, om det er et kommunalt formål, og om kommunen får valuta for pengene Bent Greve

Den kommunale satsning, der skal sælge Nordjyllands hovedstad til udlandet – og dermed også til udlændinge – har valgt at sponsorere den lokale miniputklub, der frister en tilværelse i landets niendebedste række, serie 3.

I spidsen for fodboldklubben, der i øvrigt er stiftet af AaB-stjernen Lucas Andersen, sidder det socialdemokratiske byrådsmedlem Tobias Bøgeskov Eriksen.

En aktindsigt til B.T. viser, at kommunens internationale business-enhed siden stiftelsen i 2016 har gennemført fem sponsorater for i alt 35.000 kroner.

De 20.000 kroner – fordelt på to sponsorater à 10.000 kroner – er gået til fodboldklubben Nordens Paris FC.

En af stifterne bag Nordens Paris FC er AaB-stjernespilleren Lucas Andersen. Foto: Henning Bagger Vis mere En af stifterne bag Nordens Paris FC er AaB-stjernespilleren Lucas Andersen. Foto: Henning Bagger

Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet, undrer sig over, at et sponsorat øremærket international branding er landet i lige præcis den fodboldklub:

»Ja, det er et lille beløb – men historien afspejler, at kommuner skal være påpasselige med sponsorater, da det i høj grad kan diskuteres, om det er et kommunalt formål, og om kommunen får valuta for pengene.«

Ifølge eksperten er det helt på sin plads, at kommuner støtter idrætsforeninger. Men metoden her er tvivlsom.

»Kommunen må gerne støtte idrætsaktiviteter – eksempelvis ud fra antal medlemmer – og kunne derfor godt nå sit formål uden et sponsorat.«

Aalborg Kommunes erhvervsdirektør og Invest In Aalborg-chef Poul Knudsgaard slår fast, at det er slut med fodboldsponsorater til lokale serie 3-klubber. Vis mere Aalborg Kommunes erhvervsdirektør og Invest In Aalborg-chef Poul Knudsgaard slår fast, at det er slut med fodboldsponsorater til lokale serie 3-klubber.

Men hvordan skal et trøjesponsorat af en social serieklub sælge Aalborg som en attraktiv business-case til udlandet?

Det skal det heller ikke i fremtiden, forklarer den nye mand i spidsen for Invest in Aalborg, Poul Knudsgaard.

Invest in Aalborg-chefen, der har en fortid i det private erhvervsliv som direktør for MAN, forklarer, at det er slut med at hælde de offentlige midler i Nordens Paris FC eller andre fodboldklubber:

»Det vil ikke ske i dag. Jeg kommer fra en anden verden, hvor vi har fået banket compliance og code of conduct ind i hovedet – så jeg er nok også overforsigtig. Og så synes jeg bare, at tiden har ændret sig. Men jeg kommer ikke til at give et sponsorat.«

Invest In Aalborg har gennemført få sponsorater, men to af dem er gået til serieklubben Nordens Paris FC. Det møder kritik fra professor Bent Greve fra Roskilde Universitet. Vis mere Invest In Aalborg har gennemført få sponsorater, men to af dem er gået til serieklubben Nordens Paris FC. Det møder kritik fra professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Han forklarer, at den oprindelige hensigt med sponsoratet var en del af en større historie om byen:

»Det var en del af en fortælling om, at vi i Aalborg også støtter serie 3-sport og ikke kun går efter eliten, men der skal være plads til alle. Niarn brugte udtrykket Nordens Paris, og det har været taget ind i Business Aalborg, hvor man har markedsført Aalborg som 'Nordens Paris',« siger han og fortsætter:

»Når vi går ud og fortæller om Aalborg, så fortæller vi om studieboliger ved havnefronten, vi fortæller om begrebet 'Nordens Paris', og vi har brugt det her med, at vi har en lille fodboldklub, som vi har støttet med nogle trøjer,« siger Poul Knudsgaard.

Invest in Aalborg-chefen tiltrådte jobbet ved årsskiftet. Sponsoratet blev gennemført i 2019, og Poul Knudsgaard kan ikke redegøre for, hvordan sponsoratet i første omgang er opstået.

Invest In Aalborg har tidligere brugt brandet 'Nordens Paris' til at markedsføre Aalborg i udlandet, forklarer erhvervsdirektør Poul Knudsgaard. Her ses et graffitimaleri på kommunens gange. Det er dog slut med fodboldsponsorater, fortæller den kommunale leder. Vis mere Invest In Aalborg har tidligere brugt brandet 'Nordens Paris' til at markedsføre Aalborg i udlandet, forklarer erhvervsdirektør Poul Knudsgaard. Her ses et graffitimaleri på kommunens gange. Det er dog slut med fodboldsponsorater, fortæller den kommunale leder.

Bestyrelsesformanden for fodboldklubben, som har fået del i de offentlige midler fra Invest in Aalborg, er som beskrevet det socialdemokratiske byrådsmedlem Tobias Bøgeskov Eriksen.

Han forklarer, at samarbejdet opstod, da et bestyrelsesmedlem i klubben – som han ikke ønsker at navngive – havde 'et sponsorat på plads'. Det godkendte bestyrelsen.

Hvis du skal forholde dig til det her som byrådsmedlem, hvorfor skal midlerne fra en kommunal enhed, der skal tiltrække international kapital og investeringer, over i en serie 3-klub?

»Det er ikke mig, der skal have tankerne omkring, hvad man vil bruge af sponsorat. Invest In Aalborg har tænkt, at det var en god idé – det var en måde at brande Aalborg på over for investorer. Det har åbenbart givet gode resultater i forhold til den her gode fortælling om, at man ikke kun støtter Aalborg Håndbold, Pirates eller AaB.«

Men synes du – som byrådsmedlem – at det er en god idé, at den enhed bruger pengene på en serie 3-klub?

»Da jeg får det at vide i bestyrelseslokalet, så er jeg jo formand – og så er jeg forpligtet til at arbejde for foreningens interesser. Når der er en enig bestyrelse, der gerne vil indgå det her sponsorat, så må jeg som formand gå med til den beslutning, som bestyrelsen gerne vil have. Det er den kasket, jeg har på der.«

Har du haft betænkeligheder ved sponsoratet i forhold til den dobbeltrolle, du kan have ved både at sidde i byrådet, men også i spidsen for fodboldklubben?

»Når man er byrådsmedlem, er man jo deltidspolitiker. Så det er meget normalt, man er engageret i forskellige foreninger. Vi får også aktivitetstilskud – så når vi laver en budgetudvidelse og støtter foreninger og laver en større aktivitetspulje, så betyder det også, at jeg får flere midler i Nordens Paris FC, fordi vi kan søge de midler,« siger han og fortsætter:

»Jeg har ikke påvirkning på, hvordan midlerne bliver fordelt, og hvor stor en ramme vi egentlig kommer til at få. Der sidder en kasserer i foreningerne, der søger, og så kommer vi ind i bestyrelseslokalet, og så kan vi vælge at godkende det.«

Tobias Bøgeskov Eriksen bedyrer, at han på ingen måde har haft indflydelse på eller været involveret i, at dele af kommunens midler, der skulle gå til at brande Aalborg internationalt, er havnet i fodboldklubben, han selv står i spidsen for.

Han vil samtidig ikke forholde sig til, om klubben vil modtage et lignende sponsorat i fremtiden.