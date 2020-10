»Jeg er rasende«.

Reaktion fra Radikale Venstres politisk leder Sofie Carsten Nielsen hård, efter Ida Auken i et Facebook-opslag onsdag formiddag anklager Sofie Carsten Nielsen for at dække over Morten Østergaards krænkende adfærd og for at tale usandt.

»Jeg er rasende over de påstande Ida Auken i dag har rejst på sin Facebook. Jeg afviste det pure i lørdags, da Ida sendte beskyldningerne mod mig og vores landsformand i en mail til Folketingsgruppen.«

»Og jeg afviser det igen nu,« skriver Sofie Carsten Nielsen og slår fast:

»Jeg har ikke kendt til den sag, Ida påstår, at jeg skulle have kendt. At Ida vælger at slynge falske påstande om mig og vores landsformand ud på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke se som andet end et forsøg på at destabilisere partiet.«

Efter et facebookopslag fra Ida Auken samt Sofie Carsten Nielsens reaktion står det nu klart, at en af de to radikale profiler taler usandt.

Enten har den nye radikale leder Sofie Carsten Nielsen fyldt offentligheden med løgn den seneste uge, hvor hun har påstået ikke at kende til personsalesager på Morten Østergaard før i fredags.

Eller også lyver Ida Auken, når hun på Facebook skriver, at hun både i 2017 og 2018 gjorde Sofie Carsten Nielsen opmærksom på Morten Østergaards krænkelser af kvinder.

'Allerede fredag under pressemødet vidste jeg, at Sofie Carsten Nielsen ikke fortalte hele sandheden. For jeg har fortalt hende om en anden særdeles alvorlig sag for tre år og fire måneder siden i juni 2017. Jeg har siden erfaret, at denne sag er den ene af de tre personalesager,' skriver Ida Auken onsdag på Facebook.

Mandag skrev B.T., at Ida Auken lørdag skrev en mail til folketingsgruppen, hvor hun allerde i 2017 gjorde Sofie Carsten Nielsen og landsformand Svend Thorhauge på en sag med Morten Østergaard.

Men da B.T. konfrontede Sofie Carsten Nielsen med oplysningerne fra mailen, benægtede hun blankt.

»Jeg er ikke blevet orienteret om en sag om Morten Østergaard for tre år siden,« sagde hun i et skriftligt svar til B.T.

Mailen fra Ida Auken blev sendt til hele folketingsgruppen i lørdags.

Dermed har De Radikale folketingsmedlemmer også siddet inde med en viden om, at Sofie Carsten Nielsen - ifølge Auken - kendte til mindst en personalesag med Morten Østergaard, imens hun offentligt benægtede det.

Opdateres...