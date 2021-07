90 minutter på et 'love hotel' har kostet ham det meste – ja, næsten det hele. Og efter en kæmpe åbningsfiasko ved OL på hjemmebane er det ved at være sidste chance for Daiya Seto.

Det er september 2020, og den japanske superstjernesvømmer Daiya Seto parkerer sin godt ti millioner kroner dyre BMW ude foran et supermarked i Tokyo-bydelen Adachi.

Han er godt gift med Yuka Mabuchi, der også er kendt i Japan som tidligere udspringer, og Seto skal hente deres to døtre senere på dagen.

Men først har han en anden aftale.

Det er med en kvinde, og det er ikke hans kone. Så da Daiya Seto kører direkte til et af de i Japan så kendte 'love hoteller' og betaler 260 kroner for 90 hyggelige minutter med den ukendte kvinde, er den gal.

De er nemlig slet ikke alene – de er blevet fulgt af en fotograf, og en onsdag sidst i september eksploderer det hele på forsiden af magasinet Shukan Shincho. Daiya Seto er blevet afsløret i utroskab – Japans sportspar nummer et er ikke, hvad man troede.

Daiya Seto skynder sig at undskylde til familien og fans.

»Jeg har i sinde at dedikere min fulde opmærksomhed på svømning, så jeg kan genskabe tiltroen fra min familie, som jeg sårede dybt med min uansvarlige opførsel, og genskabe min families accept ligesom alle jer andres som svømmer,« sagde Daiya Seto i en officiel udtalelse kort efter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Daiya Seto (@daiya_seto)

Men derfra rammer den ene bombe ham efter den anden.

»Alt så sort ud,« fortalte Daiya Seto inden OL, da han kiggede frem mod den kæmpe mulighed på hjemmebane i Tokyo for at slette lidt af alt det, der havde ramt ham det seneste år.

Det japanske svømmeforbund kvitterede for utroskabsafsløringen ved at suspendere Seto, landsholdskaptajnen, fra landsholdet resten af 2020 – han måtte hverken deltage i turneringer eller forbundets officielle træninger.

Han kunne få lov at bruge faciliteterne, og i øvrigt blev han frataget sine billedrettigheder af den japanske olympiske komité.

Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Foto: Patrick B. Kraemer

Japans næststørste flyselskab, All Nippon Airways, trak sig sidste år fra sit fireårige sponsorat, fødevarevirksomheden Ajinomoto aflyste en reklameaftale, mens Procter & Gamble, der står bag kendte mærker som Pringles, Gillette, Pampers og Duracell, blokerede en reklame med Seto.

Han var persona non grata i det meste af Japan, og han måtte træne for sig selv i en tid, hvor OL stod for døren. Men han gav ikke op. OL skulle være Setos genopstandelse – hans første skridt mod accept i den japanske befolkning.

Og han var sikker på, at han nok skulle skaffe japanerne noget metal.

»Jeg er min egen værste rival. Jeg kan få en guldmedalje – 99 procent sikkert,« lød det fra den forsvarende verdensmester til Japan Times inden OL.

Setos reaktion på ikke at nå finalen i favoritdisciplinen. Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Setos reaktion på ikke at nå finalen i favoritdisciplinen. Foto: Patrick B. Kraemer

Men lørdag gik det galt igen. I sin favoritdisciplin, 400 meter individuel medley, satsede han – og slog fejl.

»Jeg troede, at jeg ville ende som nummer otte, men jeg forudså kvalifikationstiden forkert. I sidste ende timede jeg farten i min frisvømning. Det er en skam, for jeg er i så god form,« sagde Seto og fortsatte:

»Jeg beklager for det skuffende resultat. Helt ærligt begik jeg en fejl.«

Det blev en voldsom fejl – og på et ekstremt dårligt tidspunkt. Men Daiya Seto har stadig tre chancer tilbage.

Familien har han vundet tilbage. Nu gælder det den japanske befolkning.