Danmarks mest vindende atlet som tv-vært?

Det kunne meget vel blive en mulighed i fremtiden. For Jeanette Ottesen har kun lige lagt svømmedragten på hylden, men allerede nu melder spørgsmålet sig: Hvad skal hun så?

Til det spørgsmål kom hun tirsdag aften med et kryptisk svar i 'Aftenshowet'.

»Jeg ved det sgu ikke rigtig. Jeg har mange drømme og mål, og den adrenalin, man får i elitesport, bliver man afhængig af,« forklarede den 33-årige og nu tidligere svømmer.

Jeanette Ottesen efter at have svømmet sit sidste løb – nogensinde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jeanette Ottesen efter at have svømmet sit sidste løb – nogensinde. Foto: Liselotte Sabroe

Efter at have repræsenteret Danmark ved OL i Tokyo, er det slut med at træde hen til kanten af bassinet. I hvert fald som professionel.

Og derfor skal den populære svømmestjerne til at finde ud af, hvad fremtiden skal byde på. Og her er der mange muligheder i spil.

»Det kunne være mange steder. Jeg kunne også sidde og være vært ligesom dig,« sagde Jeanette Ottesen til 'Aftenshowet'-værten Kristian Ring-Hansen.

'Kunne du tænkte dig det?', spurgte han derefter.

Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Foto: Patrick B. Kraemer

»Ja, det vil jeg da ikke helt afskrive,« svarede Ottesen.

Og én ting er sikkert, hvis den danske stjerne ender med at blive tv-vært. Seerne kommer til at få det, de ser.

»Jeg er 100 procent mig selv. Altid!« afsluttede hun.

Jeanette Ottesen stoppede søndag sin aktive karriere som svømmer efter at have deltaget i finalen i 4x100 meter fri, hvor det blev til en ottendeplads.

Efterfølgende kom hun med skarp kritik af Dansk Svømmeunion. Den historie kan du læse mere om HER.