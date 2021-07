Den tyske judokæmper Martyna Trajdos har en helt speciel måde at blive klar til kamp.

Og det fik hele verden at se inden hendes OL-opgør i kvindernes 63 kilo-klasse.

For inden opgøret mod ungarske Szofi Ozbas fik Trajdos en særlig behandling af sin træner, Claudiu Pusa. Her kan man se ham tage fat i Trajdos, give hende en rystetur og så afslutte med to lussinger.

Normalt vil det være noget, der tenderer en voldsdom eller i hvert fald være i samme boldgade. Det er dog med fuldt forsæt – alligevel har folk reageret kraftigt på ritualet.

Så kraftigt, at Trajdos på Instagram har været nødt til at berolige de mange bekymrede fans.

'Bare rolig, folkens! Det er det ritual, jeg har valgt før kamp. Min træner gør bare, hvad jeg beder ham om, så jeg kan være tændt,' skriver hun.

Desværre for Trajdos virkede ritualet ikke i denne omgang, for selvom hun var klar til kamp, blev ungarske Ozbas den, der kunne juble, da hun endte med at vinde opgøret.

Det er andet OL i træk, at tyskeren med de polske rødder ryger ud. Samme skæbne led hun for fem år siden ved OL i Rio. Og det gik altså heller ikke i denne omgang for tyskeren, der må rejse hjem fra Tokyo tomhændet – på trods af trænerens strabadser inden opgøret.