Et knæ i gulvet og en strakt arm med en knyttet næve i luften.

Sådan så det ud, da Luciana Alvarado fra Costa Rica havde lavet sin OL-optræden søndag. Hun knælede nemlig for Black Lives Matter.

Og handlingen er selvfølgelig blevet et samtaleemne efterfølgende, hvor den 18-årige gymnast er gået viralt på det sociale medie Twitter.

Du kan se et udpluk af de mange kommentarer fra diverse brugere herunder:

18-årige Luciana Alvarado. Foto: LINDSEY WASSON Vis mere 18-årige Luciana Alvarado. Foto: LINDSEY WASSON

'Luciana Alvarado er den første gymnast fra Costa Rica til at kvalificere sig til OL, og hun hyldede Black Lives Matter efter den historiske optræden.'

'Luciana Alvarado. Det er måske den cooleste udførsel og afslutning, du nogensinde får at se.'

'Ah, Luciana Alvarado er fantastisk. Jeg har lige set hende for første gang, og jeg er blevet fan.'

'Fremragende, Luciana Alvarado. Specielt den afsluttende detalje.'

Den unge deltager forklarede sin beslutning om at knæle i et interview efter sin OL-debut.

»Vi er alle de samme mennesker, og vi er alle smukke og fantastiske. Derfor elsker jeg at afslutte mine optrædener på denne måde.«

Den Olympiske Komité har et reglement, som skal mindske protester fra atleter, men flere medier skriver, at Luciana Alvarado ikke kan straffes, fordi hun knælede som en del af sin udførsel.

Gymnasten fra Costa Rica scorede 12.166, og det var ikke nok til at sende hende videre til finalen.