»Vi vil vise, at alle kvinder, alle, selv må bestemme hvad de skal have på.«

Sådan lyder det fra den tyske gymnast Elisabeth Seitz i en ny besked fra den tyske gymnastiklejr, som har ændret deres dragter forud for de olympiske lege, så det nu er fuldstændig heldragter, som var deres foretrukne valg.

Det sker blandt andet på baggrund af hele sagaen fra det norske kvindelige strandhåndboldhold, som nægtede at spille i bikiniunderdele og blev straffet med bøde for at spille i tights.

Flere har vist støtte til de norske håndboldkvinder, heriblandt den amerikanske sangerinde Pink og nu stemmer det tyske OL-gymnastikhold også i koret, hvor gymnasten Sarah Voss tidligere har forklaret ifølge BBC, hvorfor de har valgt at bruge disse heldragter.

Germany's Kim Bui competes in the uneven bars event of the artistic gymnastics women's qualification during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on July 25, 2021. (Photo by Martin BUREAU / AFP)

»Vi kvinder vil alle have det godt i vores krop. I gymnastiksporten bliver det sværere og sværere, når du vokser ud af din børnekrop. Som en lille pige så jeg ikke de stramme gymnastiksæt som sådan en stor ting. Men da puberteten begyndte, da min menstruation kom, begyndte jeg at føle mig mere og mere utilpas.«

Elisabeth Seitz understreger ligeledes, at man det burde være op til en selv på dagen, hvad man skulle have på under konkurrencen.

Det tyske gymnastikforbund begyndte allerede at bære tilsvarende heldragter under EM i april og har nu fortsat med deres udmelding under OL.

I øjeblikket hedder reglerne i International Gymnastics Federation, at kvindelige konkurrenter har lov til at bære trikot i et stykke – så længe det er et elegant design, og buksernes farver matcher trikotet selv.