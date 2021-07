Hun er 29 år gammel. Og en medaljekandidat ved årets OL.

Navnet er Cathrine Dufour. En atlet, der har slået sit navn fast både i verdenstoppen, men som også i den grad er ved at gøre det i dressur ved OL.

»Hun er en unik rytter. For mig er der tre ryttere i verden, der tilhører en speciel gruppe. Det er Isabell Werth (verdensetteren fra Tyskland, red.), Charlotte Dujardin (fra Storbritannien, red.) og Cathrine. De har noget helt ekstraordinært. Du er født med det, eller også er du ikke. Du kan ikke træne dig til det.«

Sådan lyder det fra dressurlandstræner prinsesse Nathalie zu Zayn-Wittgenstein, da hun bliver spurgt til sin rytter.

De er fire på det danske landshold, der udover Dufour tæller Carina Cassøe Krüth, Nanna Skodborg Merrald samt Charlotte Heering, der er med som reserve.

Af de fire er det blot Cathrine Dufour, der har været med før. Noget, der gør en kæmpe forskel.

»Det betyder alt. Hun bidrager med så vanvittigt meget. Ikke kun resultatmæssigt, men som menneske. Også for de andre tre ryttere – og vores reserverytter. Det er en meget utaknemmelig plads, men hun er en rigtig vigtig del i det. Der er Cathrine fantastisk til at bakke hende op. De er alle tre, der starter, gode til at bakke den fjerde rytter op, og derfor taler jeg om vores firkløver. Det er virkelig et rigtig godt firkløver,« siger landstræneren, der heller ikke har svært ved at finde ord, når hun skal sætte ord på Cathrine Dufours mentalitet.

Noget, der er særdeles vigtigt i ridesport, hvor man udover sig selv også skal have styr på mange hundrede kilo under sig.

Cathrine Dufour og Bohemian under lørdagens holdkonkurrence. Foto: Friso Gentsch Vis mere Cathrine Dufour og Bohemian under lørdagens holdkonkurrence. Foto: Friso Gentsch

Og netop det mentale er noget, der er en vigtig nøgle til succes – helt generelt, men også for Cathrine Dufour, der tidligere har fortalt, hvor stor en betydning hendes mentaltræner har og har haft.

»Hun har begge ben på jorden, men du kan have det sjovt med hende, lige inden hun skal ind på banen. Man tænker ikke 'uh, nu får man ikke lov'. Hun fokuserer, men hun er stadig loose ved siden af. Hun ved, hun har styr på tingene. Du kan kun være loose, når du ved, du har alt under kontrol. Det har hun på en naturlig måde,« siger prinsesse Nathalie om Dufour.

Dufour rider OL på hesten Bohemian. En hest, der i øvrigt faktisk ikke er hendes egen, og som principielt kan blive solgt hvert øjeblik.

For Cathrine Dufour har ikke tonsvis af milliondyre heste stående i stalden hjemme i Danmark, som hun kan vælge og vrage mellem, hvis der skulle ske noget. Hun er alligevel 'vejviseren' på det danske landshold. Den skal ind og sætte det store punktum.

»Hun går frem og siger, hvordan det skal gå. Selvfølgelig sætter man ikke hende ind som førsterytter. Det er esset i ærmet, det sender man ind som sidste rytter. Sådan er det,« siger landstræneren.

Lørdag red Cathrine Dufour og Bohemian sig til lidt over 81 procent. Tredjebedst i klassen for hold og ikke langt fra verdensetteren, Isabell Werth.

Den danske dressurstjerne har desuden til OL fået lavet et nyt kürprogram (hvor rytterne rider til musik, red.), som er af højeste sværhedsgrad. Et program, hun skal vise onsdag.



Er vi der, hvor hvis hun nailer det program, så kan vi også godt drømme om en individuel medalje?

»Yes,« siger landstræneren. Uden at tøve det mindste.