Den australske bokser Skye Nicolson kunne slet ikke holde tårerne tilbage efter sit OL-nederlag.

Boksning og OL betyder alt for hende og resten af familien Nicolson. Nederlaget til Karriss Artingstall knuste drømmen om OL-guld. Dermed blev det til en grådkvalt affære.

»Det er ret svært at sætte ord på noget lige nu. Jeg kom hertil med et mål, og det var en guldmedalje, og jeg troede virkelig på, at jeg ville vinde den. Så at udgå nu er virkelig, virkelig svært for mig. Selvom jeg er den første australske kvinde i en ottendedelsfinale, så betyder det intet. Jeg bekymrer mig om, hvad jeg er i stand til, og når jeg ikke opnår det, er det virkelig hjerteskærende,« sagde hun kort efter nederlaget ifølge news.com.au.

OL-deltagelsen var nemlig også for at gøre familien stolt og ikke mindst følge i sin afdøde brors fodspor.

Foto: FRANK FRANKLIN II Vis mere Foto: FRANK FRANKLIN II

Skye Nicolson nåede aldrig at møde sine brødre. Brødrene Jamie og Gavin blev dræbt i en bilulykke i 1994 – et år før hun selv blev født. Jamie Nicolson var et kendt navn i australske boksekredse. Han vandt blandt andet bronze ved Commonwealth Games i 1990 og repræsenterede sit land ved OL i Barcelona i 1992 i en alder af 20.

29 år senere har søsteren fulgt trop. Nicolson blæste igennem sin åbningskamp i Tokyo og scorede en enstemmig pointafgørelse.

»Det er uvirkeligt. Det er en ret skør historie, og jeg er bare glad for, at jeg kan være her og gøre min familie stolt og også gøre Jamie stolt,« sagde hun efter sit første avancement om at blive den anden i sin familie til at kæmpe under det australske flag ved et OL.

Nicolson begyndte at bokse som 12-årig. Lige siden har et af hendes mål været at gøre familien stolt og gå i storebrorens fodspor.